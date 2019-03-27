桃檢檢察長疑似關說　法務部：暫調離首長職務靜待調查

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記者吳銘峯／台北報導

桃園地檢署檢察長彭坤業爆發疑似關說事件，指示公訴檢察官與逃漏稅5億元的醫師認罪協商，避免刑責。事發後已由台灣高等檢察署組成調查小組，進行調查。法務部長蔡清祥27日表示，已經徵詢過彭坤業的意見，暫時先將他調離檢察長職務，轉任高檢署主任檢察官，靜待調查。

媒體報導，指稱桃園地檢署去年查出一名醫師逃漏稅5億元，提起公訴。但法院審理期間，傳出桃檢檢察長彭坤業疑似關說，指示公訴檢察官促成認罪協商，承辦檢察官認為有異，不願接受，結果檢察長竟指示其他其他檢察官來取代協商工作。事發後引起檢察界震盪，法務部責成台灣高等檢察署調查，高檢署由襄閱主任檢察官宋國業組成調查小組，帶領台高檢檢察官許鈺茹、周士榆，一併調查。

另外法務部也在27日舉行臨時檢察官人事審議委員會，針對本案進行討論。而在檢審會做出決議前，法務部長蔡清祥也親上火線解釋，他說，本案發生後，桃園地檢署人心浮動，機關的運作出了問題，為了讓桃檢同仁能夠更加集中注意在業務工作，讓機關恢復正常運作，所以他徵詢過彭坤業的意見後，獲得彭坤業的同意，將他先調任高檢署主任檢察官，靜待調查。

蔡清祥進一步解釋，這次的轉調並非懲處，也不代表彭坤業從事了不法行為，只是為了穩定桃檢同仁的心情，集中在業務工作上，並讓調查能夠順利進行。而他也在檢審會開會前，已經先向檢審委員陳述這些意見。

最後檢審會在下午3時許做出決議，決議將彭坤業轉調高檢署主任檢察官，靜待調查。但對於目前接任桃園地檢署檢察長的人選，還沒進行討論。

