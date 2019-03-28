告輸三立　陳佩琪考量4點：不以目前條件提出二審上訴

▲台北市長柯文哲與夫人陳佩琪。（資料照／記者姜國輝攝）

政治中心／綜合報導

因不滿三立電視政論節目《54新觀點》指控財產來源不明，台北市長柯文哲的妻子陳佩琪提告求償500萬元並要求登報道歉，一審敗訴，28日為提出上訴最後一天。陳佩琪表示，以目前條件繼續官司勝訴機會不大，在跟律師討論後，「本人不再以目前的條件提出二審上訴」。

陳佩琪22日曾在臉書表示有意上訴，「窮司法之途徑，可審到哪裡，就審到哪裡」，至於希望多大，是否真的可行，會再和律師討論。而今陳佩琪指出，在考量4點後，決定不再以目前條件提出上訴。

陳佩琪指出，第一，依律師意見， 除非改由柯文哲當提告人， 否則繼續下去勝訴機會約只有兩三成 ，但若以柯文哲當共同提告人，改變訴訟條件， 法官不見得允許， 對方也可能不同意，倘若跟被告糾結在「訴訟人改變」這種枝微末節上， 官司可能更曠日廢時。

第二，陳珮琪坦言，訴訟時間和金錢的支出， 是一大負荷，加上有些時候，開庭時間衝到自己的醫療業務，為此請假，太對不起病人；第三，雖然讓柯文哲當提告人，重啟新的訴訟程序，本來是選項之一， 但考慮柯文哲工作辛苦，下個月還有葛特曼官司要出庭，對他時間和金錢的耗損，著實不忍。

另外，陳珮琪也說，律師有提醒， 以這種毀謗訴訟， 在發生、知悉後的兩年內提出，都還有效， 所以柯文哲若想單獨提出告訴，在2020年5月25日(節目播出日)前都屬有效，「基於以上理由，本人不再以目前的條件提出二審上訴。」

陳佩琪感慨，現在官司結果出來，才知道原來不是像騎一日雙塔一樣，只要「不怕難， 雙腳一直踩下去…」就會成功的，「這是我第一次踏上法院， 也是我第一次聘律師打官司，箇中辛苦，不可言喻！ 」