NCC重罰中天一百萬　民進黨：支持！保護台灣民主

▲高雄市長韓國瑜。（圖／直播）

記者蔣婕妤／台北報導

NCC(國家通訊傳播委員會)27日決議，中天電視因「播出太多韓國瑜新聞」等缺失，違反《衛星廣播電視法》第27、43條，兩案合計重罰中天電視100萬元。民進黨發言人李晏榕28日表示，支持NCC依職權開罰，遏止媒體自律失調亂象，保護台灣民主。

李晏榕指出，有關部分新聞媒體長期違反事實查證原則，過度偏頗的立場，未盡平衡報導的行為，嚴重影響閱聽者之公共權益，引發台灣社會大眾多數不滿，NCC終於本於監督媒體管理的職權，對部分長期自律失調的媒體做出懲處開罰，大家應給予支持。

李晏榕強調，在不侵犯他人權利下，一般民眾表達支持特定對象、非攻訐他人的言論，應受言論自由的保障，「但像日前配合特定政黨候選人操作麻豆文旦傾倒水庫新聞，意圖影響台灣農業產銷市場，傷害農民生計，以及為配合中國打擊台灣政府駐外公信力，傳播散布中國內容農場的假訊息，致使台灣優秀的駐日人員因而輕生，這些未經事實查證，未克盡平衡報導的假新聞、假訊息，根本不屬於新聞自由之範圍」。

李晏榕批評，對於部分自律失調的媒體，過去一直打著第四權、新聞自由權利的大旗，卻以偏頗立場報導，及未經查證的假訊息，混淆閱聽者視聽，不僅損害公共利益，甚至已危害到台灣民主體制。

李晏榕呼籲，NCC不要再以媒體應自律的藉口，消極、放任無自律能力的媒體製造亂象，破壞台灣民主體制，NCC應該為了台灣民眾的公共閱聽權利，除了依現行法規進行懲處開罰外，更應參考國外先進法例修訂法規，提出更有效的規範方式，遏止媒體亂象，保護台灣的民主社會。