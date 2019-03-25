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20歲法律系淡水狼！徒手爬進女宿行竊　見留宿生狂騷擾：可以親妳嗎

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▲性侵,變態,性騷擾。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO貼文提醒大家住外面真的要注意惡狼。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前在《Dcard》表示，前陣子看到淡江大學宿舍遭變態闖入的新聞，但其實自己的學校曾經發生更嚴重的事。她說今年1月中，有人闖進女宿對女學生說了不少騷擾的話；「本月，犯人再度闖入女宿行竊」。最後犯人有遭逮捕到案，原PO則是貼出事件，提醒「住在外面的人」，一定要多注意自身安全。

女網友貼文「#幫高調 #淡水之狼 即使住校也要注意自身安全」，她透露自己學校發生的事，「學校我不想直接表明，總之我希望透過這次事情警惕大家」。她說，受害者是朋友的朋友，最初是發生在2019年1月15日的清晨，因為學校準備要放寒假，所以台灣學生多數都回家了。

請繼續往下閱讀...

她說，當天寢室只有2位留宿生，「那個時間點我們學校已經門禁而且校門都鎖起來了，但是很不幸，犯人還是靠爬牆以及熟悉環境闖了進來，從我們學校的操場以徒手爬牆的方式闖進女生宿舍二樓（爬進去陽台走進去）」。

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▲性暴力，暴力，虐待，孩童，男孩，女孩，小孩，兒童，性侵，性騷擾，戀童。（圖／CFP）

▲惡狼爬進女宿騷擾女學生。（示意圖／CFP）

當時，2個女生都已經就寢，但因為聽到下面書桌有聲音，其中一位女學生馬上爬起來，沒想到卻看到一名陌生男子，她便開口問「你是誰？你想做什麼？」犯人則是爬到上舖，用手機翻譯回答她「我被人拿槍追著，我要待在這裡」、「如果妳們跟老師說，我殺了妳們」，還問「妳有男朋友嗎？我喜歡妳，可以親妳嗎？」接著就發生了一些「很不好的衝突的事情」。另外一個女生則是因為害怕，只能躲在棉被裡面。

犯人之後則是從陽台逃跑，將一女學生的錢偷走，離開前還說「我還可以來找妳們嗎？」讓2女相當害怕，「人生地不熟遇到這種事情，不知道怎麼做也沒辦法，在這裡不討論她們的危機處理，隔天當然先趕往機場離開了，直到回到自己國家以後，她們透過代表報案」。雖然證據很多，但礙於很多原因，直到3月還是抓不到犯人，兩位女學生也因此辦理休學。

「直到本月，犯人再度闖入女宿行竊」，不過透過兩次案件交叉追蹤，犯人總算被逮捕到案。原PO忍不住在文中怒批「你毀別人快樂的大學留學生活，請你乖乖為自己的行為負責！」她還透露犯人身分「就讀我們學校法律系，曾經休學又復學，20多歲，據說之前也有前科（什麼前科不知道）」。

▲▼色狼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女學生因此辦理休學。（示意圖／Pixabay）

原PO說，希望看到文章的網友，能透過此次事件，多注意自身及朋友的安全，「真的發生事情也不要害怕！也不要因為覺得住在學校宿舍就是安全的！多一分警惕換來自己的安全我覺得這個比任何事都重要，不要再有下一個受害者出現了！」

她也補充，會寫這篇文是警惕「各位不論性別只要住在外面的人都要注意！除了注意安全也請平時多注意自身安全」，女生外宿一定要攜帶求救警報器、或防狼噴霧，「男生也不要認為自己是男生就不可能遇到變態，現今社會實在太危險了，大家對於自保一定要有基本常識！」

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關鍵字：淡水,女宿,變態,色狼,淡江,Dcard

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