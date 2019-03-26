比髮絲還細！哈爾濱大學研發「螞蟻式機器人」治療癌症病患

▲哈爾濱工業大學成功研發出「磁性微游動機器人」幫助癌症治療。（示意圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

為了提供癌症治療中「高效靶向給藥」及「早期診斷體內成像」有效的解決方法，哈爾濱工業大學成功研發出「磁性微游動機器人」。而該機器人呈花生狀，長只有3微米、直徑2微米，大約是1根頭髮直徑的約1/40，透過「螞蟻式」的作業相互交流。

哈爾濱工業大學25日於官網上發佈消息，該校機電學院機器人技術與系統國家重點實驗室謝暉教授團隊，共同研發出可用於診斷治療癌症的磁性微遊動機器人。謝暉說，大自然中，有著豐富多樣的生物獨自組織系統，解決個體無法完成的複雜問題，顯現出群體高度的智慧。

▲「磁性微游動機器人」就像螞蟻一樣聚集在一起，組成一隊協同作業。（圖／翻攝自中新社）

據了解，「磁性微游動機器人」就像螞蟻一樣，它們可千上萬地聚集並組成一隊協同作業；而機器人之間透過非常微小的作用力互相交流，並且組織成一個多模態的群體，就如同蟻群用觸覺和氣味交流一樣。研究顯示，這些機器人能夠模仿蟻群及鯡魚捕食陣列，完成大負載量、可控輸送與大面積、同步集群等操作。

由於機器人足夠渺小，可以直接到達難以治療的部位，例如毛細血管末端、視網膜等等。據悉，未來透過體內運動導航，千上萬個裝載藥物的機器人會組成群體，直達病徵的部位攻擊病變細胞，實現高效無副作用治療。同時，機器人存留在體內還可監控體內健康狀況，協助人體免疫系統長期維護人類健康，為疾病的早期診斷與治療提供一種新手段。