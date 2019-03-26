成交量暴跌93%！　北京商住房限購2年「平均價慘降3成」

▲由於發佈限購規定，北京市場成交量暴跌93%。（圖／翻攝自中新經緯，下同）

大陸中心／綜合報導

為了不讓房價繼續上漲，北京市住建委等5部門在2017年3月26日聯合發佈《關於進一步加強商業、辦公類項目管理的公告》。這2年期間，由於無法出售給個人使用，北京市場的成交量暴跌93%，平均價格從5萬元／平方公尺（人民幣，下同），迅速跌至3萬元／平方公尺。

據了解，「中弘·北京像素」是號稱北京最大的商住樓盤，位於東五環外、朝陽區與通州區的交界處，19棟將近1萬套的房屋，住著3萬多人。而「商住公寓」是伴隨著一二線城市的住宅限購才火熱起來，因此也可以說是一個「畸形的產品」。

另外，「商住公寓」就是將商辦性質的規劃用地改建成住宅，既不能住，也不能使用學區等住宅配套。中原地產首席分析師張大偉指出，而「商改住」改變的只是建築形式及使用功能，土地性質並不會因此而改變，產權也依然是40年或50年。

綜合陸媒報導，商住公寓在2008年以前還沒有擴大規模，主要是因為平均價格不低、得房率與配套又存在缺陷。不過，從2011年開始，一二線城市開始嚴格執行「住宅限購政策」，大家才紛紛轉戰投資「商住公寓市場」，間接導致售價上漲的情況。

▲近幾個月的交易數據也顯示出，商住公寓市場依然呈現低迷。

2017年所發佈的《關於進一步加強商業、辦公類項目管理的公告》中，嚴格限制個人購買商辦類項目，讓商住公寓受到嚴重打擊。中原地產研究中心統計數據顯示，截至今年3月25日，這2年以來，北京商住公寓只網簽了6550套，成交量暴跌93%。張大偉表示，「北京商住公寓在過去2年間，合計網簽了167.89億元，而在調控前的兩年卻高達1943.99億。」

根據中原地產研究中心的數據顯示，2017年3月北京商住公寓成交均價達到了51036元／平方公尺，而在2019年3月，以迅速下跌至33858元／平方公尺，跌幅超過3成。