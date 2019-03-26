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華聞快遞／重慶2019年將助萬家民營企業「融資千億元」

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▲華聞快遞／重慶2019年將助萬家民營企業「融資千億元」（圖／翻攝自中新社）

▲重慶全市民營企業融資創新專項行動啟動。（圖／翻攝自中新社）

《重慶》重慶2019年將助萬家民營企業「融資千億元」

重慶市經濟和信息化委員會26日在當地發布消息稱，2019年在重慶全市範圍內大力開展民營企業融資創新專項行動，力爭幫助一萬家以上民營企業融資一千億元（人民幣，下同）以上。外資企業一視同仁，也能享受該專項行動的支持。（中新社）

《北京》綠色公車年底將達93.7%　北京新增2790輛新能源客車！

北京公交集團和福田汽車昨（25）日舉行交車儀式；福田汽車向北京公交集團交付了2790輛新能源客車。據悉，到今年年末，北京公交集團新能源和清潔能源車型占比將達到93.7%，方便市民綠色出行。此次的客車包括純電動、混合動力兩種車型。（人民網）

《北京》第11屆國際石油技術大會（IPTC）在北京開幕

由中國石油與沙特國家石油公司聯合主辦的第11屆國際石油技術大會（IPTC）在北京開幕。這是首次由兩家重量級的國家石油公司攜手合作，開創了IPTC合作的新模式。據悉，大會為期3天，以「合作與創新—通往可持續能源未來的絲綢之路」為主題，目的在透過強化技術創新，積極推進互利合作，共同建設「能源絲綢之路」，推動油氣行業轉型發展。（中新社）

▲華聞快遞／重慶2019年將助萬家民營企業「融資千億元」（圖／翻攝自中新社）

▲第11屆國際石油技術大會。（圖／翻攝自中新社）

《四川》瀘州老窖2018業績再創新高品牌加速復興

2018-2019瀘州老窖年度經銷商表彰暨營銷會議在四川瀘州召開。據悉，瀘州老窖白酒銷售額已創下歷史新高，正加速向行業前三衝刺。未來五年，中國白酒調整態勢仍將繼續，並呈現市場份額向品牌集中、向品質集中、向文化集中、向原產地集中，品牌和產品向年輕化、時尚化、健康化、國際化方向發展。把握這種歷史機遇，瀘州老窖擬全面升級品牌。（中新社）

《北京》2019廣西「壯族三月三·e網喜樂購」電商節在北京啟動

由廣西壯族自治區商務廳主辦，南寧市商務局、京東集團、廣西商貿服務業發展促進會承辦的2019廣西「壯族三月三·e網喜樂購」電商節啟動儀式在北京京東集團總部舉行。電子商務作為數字經濟最活躍、最集中的表現形式之一，正全面引領大陸數字經濟發展，在促進全面開放、推動深化改革、助力鄉村振興、帶動創新創業等方面發揮積極作用。（中新社）

《浙江》2019四度佈局工業大麻　順灝股份與壽仙谷合資成立子公司

上市公司順灝股份25日晚間公告，其與上市公司壽仙谷擬共同投資設立一家新公司，共同開展工業大麻種植及下游產品的研發及市場銷售業務。根據協議，壽仙谷承諾合資公司種植所得工業大麻優先以市場公允價格提供給順灝股份指定子公司進行花葉萃取提煉。（新京報）

《浙江》浙江5城去年入圍大陸重點城市空氣質量前20

浙江省副省長彭佳學26日在浙江省十三屆人大常委會第十一次會議上作表示，「舟山、麗水、台州、溫州、衢州」入圍大陸重點城市空氣質量前20名，數量為最多。據悉，浙江在2018年透過推進工業廢氣治理，完成鋼鐵、石化、水泥等十個重點行業廢棄清潔排放改造項目100個、工業廢氣治理項目1075個、涉氣「散亂污」企業整治5500家。（中新社）

▲華聞快遞／重慶2019年將助萬家民營企業「融資千億元」（圖／翻攝自中新社）

▲杭州西湖。（圖／翻攝自中新社）

《四川》成都首創性提出「城市機會清單」　發佈第一批450條供需信息

成都市政府新聞辦公室近日指出，成都在大陸首創性提出「城市機會清單」，並發佈《成都城市機會清單（第一批）》聚焦服務實體經濟、公園城市、創新創業等10個應用場景，共發布了7大類共450條供需信息。

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關鍵字：華聞快遞,民營企業,融資,重慶,四川,北京,浙江

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