加強投資、貿易往來！香港與澳洲簽2大協定「0關稅進入市場」

▲香港與澳洲今日簽訂《自由貿易協定》及《投資協定》。（圖／翻攝自香港特別行政區政府，下同）

大陸中心／綜合報導

香港今（26）日與澳洲在雪梨簽訂《自由貿易協定》及《投資協定》，內容涵蓋的範圍包括貨物貿易、服務貿易、投資、知識產權、政府採購、競爭事宜等等，以及其他相關範疇，目的是為雙方創造更多商機，並加強貿易和投資上的往來。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華與澳洲貿易、旅遊和投資部長西蒙·伯明罕（Simon Birmingham）簽訂了2份協定；據悉，這是邱騰華從2017年7月上任以來，第4份與貿易夥伴簽訂的自由貿易協定。

邱騰華提到，香港與澳洲都是自由貿易的堅定倡議者，「今天簽訂了2份高質素協定，雙方所做出的承諾，已遠遠超出各自在世界貿易組織所做的承諾，目的是讓雙方的貨物、服務及投資能以更優惠的條件進入對方的市場；此外，這2份協定也大大提供高透明度，以及可預測性的貿易投資條件，增加對貿易制度的信心。」

▲《自貿協定》生效後，香港的原產貨物能享有「零關稅」進入澳洲市場。

澳洲在《自貿協定》下對大約140個服務行業作出具體的承諾，讓香港的服務提供者享有市場准入，所獲得的待遇絕對不會差於當地的服務提供者。邱騰華也說，「《自貿協定》生效後，香港的原產貨物能夠透過簡易的申請程序，以零關稅進入澳洲市場，這是澳洲給予我們的最佳待遇。」

據了解，澳洲是香港2017年第七大服務貿易夥伴，雙方服務貿易總額達440億港元；亦是香港2018年第二十大貨物貿易夥伴，貨物貿易總額約為540億港元。此外，香港與澳洲的《自貿協定》和《投資協定》談判於2017年5月展開，至2018年11月完成；而2份協定將在香港與澳洲完成各自的內部程序後生效。