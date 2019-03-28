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NCC開罰中天「不改就換主管」　管中祥：很恐怖的作法！

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NCC示意圖（圖／本報資料照）

▲NCC外觀。圖為示意圖（《ETtoday新聞雲》資料照）。

生活中心／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）27日針對中天新聞台2則爭議報導祭出處分，分別被依違反公序良俗和未經查證，共開罰100萬元，並要求中天新聞1個月內落實獨審機制，否則勒令撤換主管。對此，學者管中祥在臉書上表示，以「公序良俗」為名開罰是「恐怖的作法」！

中正大學傳播系副教授管中祥在臉書上表示，「我很不認同，甚至不屑中天新聞的偏頗及『奇幻式』報導，但NCC怎麼可以要求撤換新聞部主管？這已經干涉到人事權了。他說，因為違反公序良俗進行懲處，並作為處罰的理由，「其實是很恐怖的作法，不可不慎阿！」

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管中祥還「建議」NCC，「也許還可以去看一下中天當時繳交的營運計劃書，跟目前實際營運內容是否相符，我相信，他們不會把營運目的寫成要成為『韓天電視台』吧！這樣的裁罰應該更有正當性。」

其他學者也對「撤換新聞部主管」一事表達不同看法。台灣藝術大學廣電學系專任教授賴祥蔚說，NCC過去就常被批評裁罰缺乏客觀標準，並質疑NCC如何得知爭議報導是出自新聞部主管的要求，也有可能是公司更高層下達指令，呼籲NCC不宜任意開罰或干涉媒體內部運作，應給予足夠的的新聞自主權。

▼管中祥反對NCC以違反公序良俗為名對媒體開罰。（圖／翻攝管中祥臉書）

▲▼管中祥反對NCC以違反公序良俗為名對媒體開罰。（圖／翻攝管中祥臉書）

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關鍵字：NCC,中天,管中祥,賴祥蔚,韓國瑜

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