陳致中告外患罪、陸委會擬修條款　韓國瑜隔海怒嗆了

記者蔡浩祥、吳奕靖、蔡紹堅、林柏安／廈門——台北連線報導

高雄市長韓國瑜的「經濟之旅」進入尾聲，昨（27）日再度被媒體問到選總統的問題，韓僅以「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」一語帶過。韓國瑜事後表示，他的意思是很多話回到台灣之後，再來闡述或表達。對於民進黨高雄市議員陳致中與多位黨籍議員前往高雄地院按鈴控告他涉「外患罪」，韓則回應「為什麼要追究我的外患罪，大家也沒有追究他的外遇罪啊？」

▲針對陳致中按鈴提告，高雄市長韓國瑜回應稱「怎不去自首『外遇罪』」。（圖／記者吳奕靖攝）

「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」這句歇後語，是韓國瑜日前面對高雄夜市物價上漲時所提，當時意指老鼠只會偷小東西，但更大的利益在後，要大家不要短視近利、把眼光放遠。面對媒體詢問，韓國瑜表示，意思是很多話回到台灣之後，再來闡述或表達，沒有別的意思。

▲陳致中按鈴控告韓國瑜涉外患罪。（圖／記者賴君欣攝）

至於民進黨高雄市議員陳致中等人前往高雄高分檢，按鈴控告韓國瑜，認為韓涉嫌違反刑法《外患罪》第104條「意圖使中華民國領域屬於他國」；眾人還拿著標語大聲呼口號，抗議韓「可以賣菜、不能賣國」。對此，韓國瑜回應表示，「為什麼要追究我的外患罪，大家也沒有追究他的外遇罪啊？」

韓國瑜說道，「我覺得今天早上高雄市議員陳致中到法院按鈴告我外患罪，陳致中議員為何不到法院按鈴自首，他有沒有犯了外遇罪？為什麼要按鈴申告韓國瑜的外患罪，我覺得非常奇怪。」 韓最後說「明天回到台灣之後我們再說，謝謝。」

▲韓國瑜27日參訪廈門南普陀寺。（圖／記者蔡紹堅攝）

至於陸委會擬修法加強縣市長赴港澳管理，被認為是「韓國瑜條款」。對此，韓國瑜在廈門海滄區受訪時表示，對台灣政治人物、立委赴香港、澳門加以管制，真的是開倒車、完全沒有必要，還要設一個「韓國瑜條款」，這是什麼意思、是要陷韓國瑜於不義嗎。

韓國瑜強調，民進黨執政這三年經濟搞得一塌糊塗，老百姓過的苦得不得了，不要忘記世界上辛苦的人很多，將來經濟發展越來越好，「高雄人民能夠過更好的日子，這是我們這趟出來最主要的目的。」

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