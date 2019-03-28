　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜廈門回想八二三砲戰　呼籲總統候選人「戰爭沒有贏家」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲韓國瑜,廈門南普陀寺。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲韓國瑜訪陸最後一站來到廈門。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

高雄市長韓國瑜27日在廈門提到「八二三砲戰」的歷史，並強調，今天站在廈門，看著金門，心裡感觸很深，八二三砲戰，幾十萬發的砲彈互相攻擊，造成居民生命、財產的損失，「在這裡，我想講一句話，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。」

韓國瑜的南方城市之行步入尾聲，待在廈門的最後一個下午，他接受媒體聯訪，感概表示，海峽兩岸互相來往，沒有一樣事情可以被取代的，尤其站在廈門看著金門，今天兩邊都能夠和平發展，繁榮富庶，為雙方民眾謀取更多生活的福祉，為老百姓造福，「真的，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。」

韓國瑜指出，未來整個兩岸的關係，相信相信2300臺灣同胞，一定要能夠深刻的了解，「我們要用盡一切辦法，讓兩岸之間和平交流、和平的往來！戰爭是太可怕、太可怕了。」

▼韓國瑜與團隊在碼頭接受連訪。

▲韓國瑜,廈門海滄碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝）

韓國瑜說，站在廈門，最後一次的講話，他要沉重的呼籲，他離開台灣前，看到好幾位要參選總統大選的候選人，提出了非常多的政見，但是他只想給這些人8個字的建議，「不用太長，人民聽不懂，就是『台灣安全、人民有錢』，就是這麼簡單！」

韓國瑜還說，站在廈門，看著金門，回想過去戰爭的那段歲月，海內外的同胞，以及兩岸的人民們，和平是多麼的重要，「我們這趟高雄行，就希望來實踐，兩岸是能夠和平發展的，和平往來的，共享和平紅利的，台灣人民就是要這樣子，和平發大財，過好日子，把下一代教育好，讓下一代比我們更強大，更有競爭力。」

▼韓國瑜、李佳芬抱起可愛的「台三代」萌童。

▲韓國瑜,廈門,廈門台協。（圖／記者蔡紹堅攝）

韓國瑜提到，未來10個月，將會是台灣選戰激烈的開始，他寄予所有朝野的政治人物要共同思考，要冷靜的思考，絕對不能玩權力的遊戲，絕對不能為了過度追逐權力，而忘記選民神聖的託付，選民最基本的要求，就是希望過好日子，「『台灣安全，人民有錢』，這是台灣所有朝野政治人物真的要追求的目標。」

最後，韓國瑜強調，高雄團就是為了實踐這樣的目標而努力，而且這6天真的非常辛苦，「大家可以看得到，我們做得很認真，也收穫到很好成績單了。未來高雄南南合作，所有的步伐不會停，而且我們有心，把高雄建設為全台灣最有錢的城市，這個決心也一定不會消滅，一定會全力以赴！」

▲韓國瑜,廈門海滄碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝）

ET快訊
中職／大師兄英雄命再見安打逆轉勝！兄弟7比6主場氣走桃猿
大里「低收姊妹花」擦撞聯結車　姊脫困輪下…絕望悲喊：我的眼睛
「一切都來不及」貨車司機長按喇叭　目睹同事輾斃海軍女下士

關鍵字：韓國瑜,韓國瑜訪陸,韓國瑜大陸行,廈門,高雄,廈門港,八二三砲戰,戰爭沒有贏家,和平沒有輸家

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文過境夏威夷2突破　將與破10美國政治大咖、美軍將領同框

韓國瑜廈門回想八二三砲戰　呼籲總統候選人「戰爭沒有贏家」

黃瀞瑩上節目談統獨　游淑慧提3質疑：她的談話代表柯市長？

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

新北換掉23年舊門牌...新版超繽紛網嫌「醜爆」　侯友宜：去年就定案

告韓國瑜反被酸外遇罪　網友：陳致中撿到槍了！快回沒法律常識

出席廈門台商晚宴　韓國瑜：高雄睡二、三十年真的睡太久了！

協調蔡賴之爭　卓榮泰曝心聲：寧願被兩邊的人罵

揭韓國瑜碩士論文　黃國昌：他早知道中共要解放併吞台灣

陳致中告韓國瑜反被酸　邱毅：好色召妓男自取其辱

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

走跳深坑！整天只吃臭豆腐大挑戰 日本人崩潰咬下神反轉：好好吃！

蔡英文過境夏威夷2突破　將與破10美國政治大咖、美軍將領同框

韓國瑜廈門回想八二三砲戰　呼籲總統候選人「戰爭沒有贏家」

黃瀞瑩上節目談統獨　游淑慧提3質疑：她的談話代表柯市長？

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

新北換掉23年舊門牌...新版超繽紛網嫌「醜爆」　侯友宜：去年就定案

告韓國瑜反被酸外遇罪　網友：陳致中撿到槍了！快回沒法律常識

出席廈門台商晚宴　韓國瑜：高雄睡二、三十年真的睡太久了！

協調蔡賴之爭　卓榮泰曝心聲：寧願被兩邊的人罵

揭韓國瑜碩士論文　黃國昌：他早知道中共要解放併吞台灣

陳致中告韓國瑜反被酸　邱毅：好色召妓男自取其辱

女師低胸短裙照…校長嗆「害學生受不了」！　直接解雇

劉亦菲實力寵粉！粉絲故宮偶遇求更文　40分鐘後立PO「凸肚照」回應

無懼NCC罰百萬！中天晚間照播「海量韓國瑜」　5分鐘狂刷20跑馬燈

泫雅「媽媽牌香奈兒包」你也能自己做！手作材料包、教學影片一次奉上

不能沒有你！貴婦砸150萬複製已逝愛犬　還要不斷複製

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

Melody女兒重度近視　小手捧她臉「只有一個媽媽」心疼爆哭

地球最長壽動物！這隻巨龜出生時燈泡還沒發明　遊客瘋登島朝聖

設計師膠帶撐眼皮「貼到破皮」　眼瞼痙攣讓人走路常撞牆

馬雲再開講喊「會賺錢的≠企業家」　要創業者牢記自己從哪來

官員熱唱KTV！摟腰親熱照全曝光　短裙豔女下秒「騎乘坐大腿」

政治熱門新聞

黃瀞瑩上節目談統獨　游淑慧提3..

高嘉瑜想凍卵　國外借精生混血娃

小吃店播中天「他啪一聲轉台」　..

告韓國瑜反被酸外遇罪　網友：陳..

扁狂罵韓國瑜　「當總統大家一起..

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

即／陳致中告韓國瑜　韓：大家沒..

廈門回想八二三　韓國瑜：戰爭沒..

蔡英文被告「內亂罪」　韓國瑜被..

台大拒看中天　藍綠網軍隔空交戰

圖／新北門牌「提升辨識度」　網..

揭韓國瑜論文　黃國昌：他早知中..

蔡英文過境2突破　將與10美政..

蔡英文自稱台灣總統　周錫瑋告涉..

更多熱門

相關新聞

都韓國瑜惹禍？NCC開罰中天、TVBS

日前才被行政院長蘇貞昌批評「什麼都不管」的國家通訊傳播委員會（NCC），27日針對電視新聞所謂未求證、不實報導，一口氣對四家電視台新聞內容做出處分，其中中天新聞「鳳凰展翅」、「大使盯場」2則報導合計破罰100萬元，另TVBS、中視綜合台也因為韓國瑜相關報導遭要求改進。這可說是NCC成立13年來，極其罕見的以因查證不實、違反公平原則對新聞內容開罰。

女下士遭輾亡！肇事運將呼出微量酒精

扁狂罵韓國瑜　「當總統大家一起死」

告韓國瑜反被酸外遇罪　網友：陳致中撿到槍了

「鳳凰展翅」罰40萬！支持者怒批NCC

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

太陽穴長「穿腦致命疔」炸10元大肉洞

22歲男「漂蓄水池8月」　居民哭：水鹹鹹的

寶寶噴出體外！她那邊撕裂滴屎醫驚呆

李燕辭演《炮仔聲》？陳冠霖這句話爆雷

生完「私處爆開流膿」要打針！婆婆不准…媳婦哭了

貨車司機長按喇叭　目睹同事輾斃海軍女下士

12星座男「哄女友的心態」超不甘願

播太多韓國瑜新聞！NCC重罰中天100萬

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

不只中天！TVBS、中視、東森都被罰

好市多衛生紙　他警告：使用前三思

清明掃墓修祖墳　3條巨蟒突竄出

清明祭祖禁忌：這4種人不要去

飼主搬家2狗餓死　啃同伴屍體止飢

更多

最夯影音

更多

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面