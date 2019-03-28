韓國瑜廈門回想八二三砲戰　呼籲總統候選人「戰爭沒有贏家」

▲韓國瑜訪陸最後一站來到廈門。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

高雄市長韓國瑜27日在廈門提到「八二三砲戰」的歷史，並強調，今天站在廈門，看著金門，心裡感觸很深，八二三砲戰，幾十萬發的砲彈互相攻擊，造成居民生命、財產的損失，「在這裡，我想講一句話，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。」

韓國瑜的南方城市之行步入尾聲，待在廈門的最後一個下午，他接受媒體聯訪，感概表示，海峽兩岸互相來往，沒有一樣事情可以被取代的，尤其站在廈門看著金門，今天兩邊都能夠和平發展，繁榮富庶，為雙方民眾謀取更多生活的福祉，為老百姓造福，「真的，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。」

韓國瑜指出，未來整個兩岸的關係，相信相信2300臺灣同胞，一定要能夠深刻的了解，「我們要用盡一切辦法，讓兩岸之間和平交流、和平的往來！戰爭是太可怕、太可怕了。」

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韓國瑜說，站在廈門，最後一次的講話，他要沉重的呼籲，他離開台灣前，看到好幾位要參選總統大選的候選人，提出了非常多的政見，但是他只想給這些人8個字的建議，「不用太長，人民聽不懂，就是『台灣安全、人民有錢』，就是這麼簡單！」

韓國瑜還說，站在廈門，看著金門，回想過去戰爭的那段歲月，海內外的同胞，以及兩岸的人民們，和平是多麼的重要，「我們這趟高雄行，就希望來實踐，兩岸是能夠和平發展的，和平往來的，共享和平紅利的，台灣人民就是要這樣子，和平發大財，過好日子，把下一代教育好，讓下一代比我們更強大，更有競爭力。」

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韓國瑜提到，未來10個月，將會是台灣選戰激烈的開始，他寄予所有朝野的政治人物要共同思考，要冷靜的思考，絕對不能玩權力的遊戲，絕對不能為了過度追逐權力，而忘記選民神聖的託付，選民最基本的要求，就是希望過好日子，「『台灣安全，人民有錢』，這是台灣所有朝野政治人物真的要追求的目標。」

最後，韓國瑜強調，高雄團就是為了實踐這樣的目標而努力，而且這6天真的非常辛苦，「大家可以看得到，我們做得很認真，也收穫到很好成績單了。未來高雄南南合作，所有的步伐不會停，而且我們有心，把高雄建設為全台灣最有錢的城市，這個決心也一定不會消滅，一定會全力以赴！」