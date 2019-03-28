無懼NCC罰百萬！中天晚間照播「海量韓國瑜」　5分鐘狂刷20跑馬燈

▲中天新聞「鳳凰展翅」、「大使盯場」2則報導遭NCC破紀錄罰100萬。（圖／NCC提供）

生活中心／綜合報導

中天新聞因播出太多關於高雄市長韓國瑜相關報導，再加上「鳳凰展翅」、「大使盯場」等2則報導違反《衛星廣播電視法》第27、43條， 27日遭NCC（國家通訊傳播委員會）合計開出100萬元重罰；但在消息曝光後，有網友發現27日晚間的中天新聞仍是持續播出「海量韓國瑜」，在短短5分鐘內就閃過20則新聞跑馬燈，全都與韓國瑜有關，臉書粉專「不禮貌鄉民團」忍不住嘲諷「中天被罰一點也不冤枉！」

NCC發言人翁柏宗表示，之所以處份中天電視，主要是中天違反該電視台所提的營運計畫、製播標準，且該台新聞倫理委員會提出的「新聞內控失靈」等意見，中天也沒有做出改善；翁伯宗指出，中天所報導的「異相？三市長合體，天空出現『鳳凰展翅』雲朵」、「協助？盯場？直擊星國大使忙碌低頭回報」等2則韓國瑜相關報導，皆已違反衛廣法，分別裁處新台幣40萬元、60萬元。

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▲NCC認定中天新聞2則報導違反《衛廣法》，新聞內控失靈。（圖／NCC提供）

在決議出爐後，中天新聞提出5點聲明回應，強調讓「台灣人民得以過更好的生活」，是中天新聞台秉持的宗旨，且自韓市長上任以來，中天皆站在「鼓勵與監督」的角度，對其施政作為進行報導，從相關收視率調查數據得知，相關議題報導實獲各年齡層民眾支持、認同；針對NCC認定報導內容違反衛廣法一事，中天新聞「對其認事用法實無法認同，對該處分，本台將即循行政救濟途徑維護合法權益！」

有網友發現，中天新聞在被開罰百萬後仍不改其作風，27日晚間7時03分到7時08分，短短5分鐘內下方跑馬燈竟跑了20則韓國瑜的相關新聞，內容包括央視點評韓流、韓國瑜廈門訪南普陀寺、2020徵召、陸委會擬罰韓國瑜、陳致中告外患罪等，甚至就連「迎賓小童超可愛 韓國瑜：李佳芬抱抱笑開懷」、「穿Q版韓國瑜T恤 韓粉守候廈大迎接韓國瑜」也位列其中；而中天也不忘在跑馬燈打出聲明，強調自己是「以鼓勵與監督角度 對韓市長拚經濟施政作為報導」。

▲中天新聞不懼NCC百萬重罰，27日晚間跑馬燈仍播送「海量韓國瑜」。（圖／翻攝臉書「不禮貌鄉民團」）

對此，PO文網友無奈感嘆，「今天，5分鐘內。一百萬的結果？台灣多家小吃店、運動中心、公共場所的電視只播中天，這樣不就等於強行被餵食這些資訊？難道我們不該反思嗎？」臉書粉專「不禮貌鄉民團」也轉發該則貼文，嘲諷「所以中天被罰一點也不冤枉，你們這個也配叫做新聞台？24小時韓國瑜實境秀嗎？」

網友也紛紛狂酸，「韓國瑜看到膩」、「真的好反感，中天造神台」、「不管哪一台，已經受夠了韓的任何新聞了」、「還說被罰是因為蔡英文要選2020打壓？明明就是造神過頭」、「5分鐘20個韓國瑜跑馬燈，平均15秒一個，他說他比例沒有過多？」「我覺得這群人真的把台灣拉到已落後國家的地步」、「一個反正被罰了，那就造到底吧的概念」、「一種有錢任性的叛逆，既然被罰了，當然就要給他報好報滿！」