社會 社會焦點 保障人權

一審判「無期徒刑、18年」！剴剴案保母姊妹上訴　二審1／27宣判

▲▼涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（淺色外套）、劉若琳（褐色外套）。（圖／記者黃哲民攝）

▲保母姊妹劉彩萱（淺色外套）、劉若琳（褐色外套）涉聯手虐死1歲男童「剴剴」。（圖／記者黃哲民攝）

文／中央社

「剴剴」遭虐死案，一審國民法官法庭認定保母姊妹劉彩萱、劉若琳以虐取樂，惡性重大等，判決無期徒刑、18年徒刑。經上訴，二審高等法院日前辯論終結，將於1月27日宣判。

二審台灣高等法院去年12月22日召開辯論庭，審判長詢問2人是否有最後陳述。劉彩萱當庭落淚，向合議庭鞠躬致歉，表示願在能力範圍內透過律師與被害家屬討論賠償事宜；劉若琳則稱沒有。兩人皆表明不出庭聆聽宣判。

法官質疑為何剴剴是在廁所裡吃飯，不同其他幼童。劉彩萱辯稱，起初剴剴也在客廳吃飯，但因有含飯、嘔吐情形，影響其他孩童，為求清理方便才改在廁所餵食。對於將剴剴遭捆綁照片多次傳給妹妹，劉彩萱表示當下未多加思考，僅因姊妹互動頻繁而分享。

法官也指出，依司法院量刑系統資料，相關罪名最低刑期為10年，最高19年，平均約13年11月。辯護人主張，劉彩萱在剴剴死亡前一天仍有餵食牛奶與藥物，顯示仍有照顧行為；但檢方反駁，這不足以構成實質照顧，不能合理化先前的虐待行為。

▲▼剴剴案被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（27日）到台北地院出庭，又遭場外數10位「剴剴戰士」怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案引爆全民怒火，每次開庭日法院外都會聚集抗議民眾。（圖／記者黃哲民攝）

檢方指出，劉彩萱在接手照顧僅4天即對剴剴施暴，並非逐漸失去耐心，而是一開始就缺乏愛心，且自省能力低、有再犯風險，應維持無期徒刑判決。至於劉若琳，檢方認為不僅知情，還追蹤、評論並鼓吹虐待行為，請求加重其刑。

辯方則為劉若琳主張僅為幫助犯，量刑應有下修空間，建議改判5年1月。辯護人表示，劉若琳為單親媽媽且患病，無法預見剴剴死亡結果，只是信任姊姊而選擇沉默。

全案緣於，劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，自同年9月1日起至12月23日，涉嫌對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。

一審台北地方法院國民法官法庭認為，劉彩萱、劉若琳2人犯罪動機以虐取樂，惡性重大危害甚鉅，且未與被害人家屬和解，社會復歸可能性為中或中上程度，判決劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身；劉若琳有期徒刑18年。檢方僅針對劉若琳科刑18年過輕，提起上訴；劉彩萱、劉若琳對原審判刑全部上訴。

剴剴一次斷3牙　女醫出庭：覺得被誤導

剴剴一次斷3牙　女醫出庭：覺得被誤導

台北地院今（22日）審理兒福聯盟前社工陳尚潔，被指在1歲男童剴剴遭虐死案中訪視失職、涉犯過失致死等罪嫌，事發前曾為剴剴看牙的蔡姓女牙醫出庭證稱，帶剴剴來就診的保母劉彩萱，說剴剴磨牙磨斷3顆牙，她質疑幼童發生這種狀況可能性極低，劉女補充說剴剴有自撞、自摔問題，事後她看媒體報導，覺得劉女當初刻意誤導、混淆視聽。

投檢、犯保協助遭保母虐傷印尼男童康復返鄉

投檢、犯保協助遭保母虐傷印尼男童康復返鄉

色男性侵猥褻3少女　賠錢和解二審判4年半

色男性侵猥褻3少女　賠錢和解二審判4年半

詐團黑吃黑殺人埋屍　三煞無期徒刑定讞

詐團黑吃黑殺人埋屍　三煞無期徒刑定讞

收176萬施壓5人事案　澎湖前議長二審判7年半

收176萬施壓5人事案　澎湖前議長二審判7年半

剴剴虐死劉彩萱劉若琳保母二審

