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少年遊戲密碼被盜改　到派出所求助後笑顏離開

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▲少年遊戲帳號被盜 在警方協助下重新取回（圖／記者賴君欣翻攝）

▲少年遊戲帳號被盜 在警方協助下重新取回（圖／記者賴君欣翻攝）

記者賴君欣／高雄報導

日前高雄市一名少年將手遊的帳號借給朋友玩，但朋友未經其同意，擅自將帳號又轉傳給另一名網友使用，結果遊戲的密碼被改，少年無法登入使用。不甘心付費的遊戲與道具白白的拱手讓人，少年便拜託家人陪同到派出所報案。警方發現這款手遊是綁定手機門號的，建議聯絡遊戲公司看是否能解決。於是少年在警方協助下連絡上遊戲公司取回帳號，少年憂心的臉上才展露笑容。

3月14日凌晨的時候，14歲的許姓、林姓少年在家長陪同下走進高雄市成功路派出所。許姓少年一臉憂心的向警員顧玉光說，之前自己將手遊地帳號密碼借給林姓少年，但是他卻沒經過同意，就將帳密轉傳給另一位不知名的網友，那位網友又更改了密碼，使得他無法登入遊戲，付費買的道具和角色紀錄全部被盜走，因此想請警方幫忙追查。

警方查看之後發現，遭盜手遊是綁定門號來購買遊戲道具的，就建議許姓少年先聯絡手遊公司求助，如果不行，警方再接手調查。許姓少年抱著姑且一試的心情致電客服，經驗證身份和註冊個資後，客服回覆等上午技術人員上班之後，就能以簡訊認證的方式讓許男取回帳號密碼，許姓少年這時臉上的愁雲慘霧瞬間散去，開心的向警方道謝後和父親離開警所。

民眾遇到網路帳號密碼被盜的時候該怎麼辦?成功路派出所所長張育誠說，民眾可以向網路公司求助取回帳號密碼。如果網路公司無法協助，民眾還可向警方報案，將依《刑法》妨害電腦使用罪嫌受理，揪出擅自偷改他人帳號密碼的藏鏡人依法送辦。

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關鍵字：手遊,密碼被盜,遊戲公司

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