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Google Play手遊藏病毒　已被下載1.5 億次

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▲Google Play 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Google Play 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

網路安全解決方案廠商Check Point的研究人員近日在Google Play商店中出現了新型態的惡意廣告軟體「SimBad」，目前已知有高達210款應用程式受害，其中模擬類手遊占最大宗，這些應用程式的總下載次數高達1.5億次，Google指出，目前這些受害的應用程式皆已遭下架。

綜合外電報導，Check Point指出，這類惡意軟體是藏在由「addroider[.]com」提供的廣告相關軟體開發套件中，名為「RXDrioder」。使用者若是安裝到了受感染的應用程式，將會被強制註冊程式碼，同時連結至特定 C&C 伺服器，第三方將能入侵Android手機。

Google方面表示，目前已經掌握相關狀況，且已經移除所有在Google Play商店中被感染的應用程式，Check Point指出，大部分被感染的應用程式都是模擬類手遊，大他們推測，大部分開發者們應不知道SimBad背後的相關惡意機制。SimBad還有釣魚連結、打開特定App進行攻擊等風險。

Check Point也有列出是那些應用程式遭到感染，Android用戶可以上它們的網站最查詢：https://reurl.cc/WxpLe

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關鍵字：Google,Google play,應用程式,手遊,SimBad

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