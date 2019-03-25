日83歲阿嬤半年「自寫程式」創手遊　連庫克都要見一面

▲ 若宮正子自己編寫程式，推出為年長者設計的手遊。（圖／翻攝自Dennis Deuermeier推特）

國際中心／綜合報導

日本有位高齡83歲的獨居阿嬤若宮正子（Masako Wakamiya），日前因為開發一款給長輩玩的記憶力手機遊戲爆紅。曾任職銀行業的她，直到60歲退休後才開始學習使用電腦，她發現市面幾乎沒有適合年長者玩的手遊，於是決定親手寫程式，推出一款與女兒節相關的手遊「Hinadan」，也讓她成為世界上年紀最長的遊戲開發者。

根據CNN報導，若宮阿嬤在從自己工作43年的銀行退休後，便在家負責照顧年邁母親，期間她為了繼續保持與朋友的聯繫，於是在60歲那年購買了第一台電腦，「學會使用電腦後，我發現自己的世界變得更大、價值觀與視野也拓寬了不少。」

若宮阿嬤表示，她希望其他的老年人也能夠像她一樣體會到科技的優點，特別是在建立新的友誼和排解寂寞的方面，「畢竟日本是一個『超高齡』的國家，多達四分之一的人都超過了65歲。智慧型手機固然方便，但裡頭的app多半都不適合長輩操作，因此被時代隔離開來，我希望也能有專門為長輩所設計的遊戲，但是在向app開發商反映後，都沒有獲得的任何回應，因此考慮之後，決定靠我自己來設計一款。」





▲ 「Hinadan」的玩法簡單，就是將女兒節娃娃放到對應的祭壇上 。（圖／翻攝自遊戲畫面）

若宮阿嬤現在一個人住，什麼事情都自己來，在不需要照顧其他家人的情況下，她能夠專注不分心的環境投入程式的編寫工作中。不過，由於編寫程序的過程中，從教學指南、程序錯誤訊息到電子郵件的發送，所有內容都是使用英文，就連為了讓遊戲在APP store上架，要與Apple進行聯繫，也必須透過英文來交談，這對於若宮阿嬤而言相當具有挑戰性，她坦言，「我這一代的人都沒接觸過英文，它對我而真的很有難度。」幸好退休的生活空閒時間較多，她能夠每天一點一點慢慢去克服自己不擅長的「語言」以及「軟體開發」等相關問題。

就這樣，若宮阿嬤一共花費半年的時間，自己設計出一款名叫「Hinadan」的app遊戲，期待透過這款遊戲，讓更多的人了解到女兒節真正含義。它的的玩法非常好上手，玩家只需要憑藉記憶，將女兒節玩偶擺放到正確的祭壇位置，就能夠順利通關。

▲ 若宮阿嬤爆紅後，還登上TED東京講台 。（圖／翻攝Tuzlanski.ba推特）

這款遊戲讓若宮阿嬤迅速爆紅，她開始到奔走世界各國，向各式各樣的人分享自己的創作故事，陸續登上TED東京講台，見了蘋果執行長庫克，甚至還曾經受邀聯合國致詞。

若宮阿嬤表示，科技的使用，是為了在不同的世代間，帶來新的創造力，期待透過她的努力，能鼓勵年輕人們傾聽到自己的聲音，「我希望年輕人們保持創造力，擁有自己的觀點和方法，去進行創新思考；我也相信日本的年長都渴望改變，他們認真規劃了自己的晚年生活，他們都是最棒的。」

若宮正子說道，「我的生命在60歲再一次開始，對於接下來會發生的事情也感到興奮，我是一個積極的人，即使老了之後，也一直在做我喜歡的事情，未來我希望能再設計出更多有趣的手機遊戲，儘管我在寫程式方面不夠專業，但只要更多時間，就能夠慢慢開發出來。」