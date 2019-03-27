5位數「超粗金項鍊」被怨亂花錢！他神秘一拉...妻秒嗨爆　網淚：別人的尪

▲怎麼買一個金閃閃項鍊...。（圖／Steven Chen授權引用）

網搜小組／綜合報導

一名男網友日前買了一個名牌包包，想當作白色情人節禮物，送給老婆大人，幽默的他先將包包鍊子偽裝成「金項鍊」，還因此被碎念了一下，結果當他拿出禮物本尊後，老婆瞬間嗨翻，也讓大票女網友羨慕到不行。

Steven Chen昨天先是在網上發文，表示自己買了一個YSL包包，打算送給妻子，於是徵求各種創意的方法，想給對方一個大驚喜，在看過許多人妻的建議後，他真的上演了一段好戲。

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當時，他將鍊子半套在脖子上，而包包就這樣懸掛在身後，一切準備就緒後，他痞痞地問，「這條鍊子我戴起來搭不搭。」而看到又粗又大的金項鍊，老婆不禁傻眼回，「你又亂買什麼東西啊？」

▲竟然是個大驚喜。（圖／Steven Chen授權引用）

Steven Chen表示，他慢慢地把鍊子往前拉，老婆的眼神也越來越專注，就在他大喊「搭啦」一聲，並把包包秀出來後，老婆立刻開心又感動，「晚上的攻勢太猛了，明年的現在可能要請彌月了。」

對此，網友們紛紛回應，「又是別人的老公」、「好棒！好美的包！別人的老公都不會讓我失望+1」、「可以加我老公的賴嗎？好好的幫我再教育一下」、「很有心又好笑」、「我花自己的錢買包還被罵耶，果然是別人的老公」。

他也向《ETtoday新聞雲》記者提到，自己花了6萬2買下這個包包，其實是白色情人節的禮物，只是等了好久貨才到，「雖然老婆沒有感動哭，倒是難得在我早上起床時，已經做好早餐等我了。」

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