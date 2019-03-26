月薪10萬！檢舉達人「24歲買房開賓士」　想見未來岳父…女友秒打槍：好丟臉

▲若自己不違法，檢舉達人也不會找上門。示意圖，與本文無關。（圖／苗栗縣環保局提供）

網搜小組／綜合報導

檢舉達人向來是個爭議人物，雖然用心改變社會，但往往遭來砲轟「干你屁事」。一名男網友專以檢舉維生，每天工作8小時，一早就帶著相機出門找亂吐痰、亂停車等違規的民眾，業績好到月薪10萬元，24歲就買了套房與賓士，他很驕傲做這份工作，但遭到女友狠狠鄙視嗆「你這份工作好丟臉」，讓他傷透了心。

該名男網友在臉書「靠北女友」PO文說，他每天起床就出門巡視城市環境，只要發現有民眾隨意吐痰、亂丟煙蒂、違規停車，他都會通通拍下照片一併檢舉，就是想制裁這些不守法律的人。

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他雖然每天僅工作8小時，但業績可是很可觀，每月月薪7萬元至10萬元不等，讓他年僅24歲的年紀，就有人生中第一間套房與一輛賓士，讓他超以這份職業為榮，卻遭女友唾棄。

▲紅線違規停車，易釀交通事故。示意圖，與本文無關。（圖／記者林悅翻攝）

他崩潰說，女友非常不尊重他的職業，甚至帶有瞧不起的態度，連和未來岳父、岳母見面，女友都不敢講，說什麼講出來會不好意思、很丟臉，「但我覺得職業不分貴賤，我一天也是工作8個小時啊！」

雖然他極力解釋自己的工作有多麼神聖、重要，但女友就是不諒解，讓他超痛苦。他無奈說，「我不懂為什麼明明是最親密的枕邊人，卻不能諒解，有誰能勸勸他？或改變她的想法嗎？」對於女友鄙視態度十足不懂。

他的悲苦，卻引來網友怒罵留言，「你女友是對的，因為這就是不務正業，是蠻丟臉的行為」、「我是你女友就分手了，因為不知道哪天你會橫屍街頭」、「不要說她爸媽了，我是你爸媽也鄙視你」、「如果是我就會跟你分手了，她跟你在一起就要偷笑了知道嗎」、「不務正業，吃飽太空！你好去死一死了」。

▲現在檢舉已不是只有警察能做，全民都能一起抓違規。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

但仍網友挺原PO到底，謝謝他為這社會改變環境，「亂吐痰跟亂丟煙蒂被檢舉就是活該，賺這種錢跟領薪水的復仇者聯盟差不多，人家是為了地球的和平，他是為了城市的環境，沒水準的人真的很可悲，製造髒亂被檢舉還靠北是腦子壞了嗎」、「笑死人，不要違規不就沒事了，他不就沒機會檢舉？台灣總是做錯事的最大聲」。

千萬不要小看台灣人的違規亂象，苗栗縣環保局1月曾透露，亂丟菸蒂裁罰1200元，檢舉獎金扣除稅金每件實拿480元，近年來尤其行車記錄器、密錄器普遍，每個月約有1至20人檢舉，件數約500至800件，而有的1次就檢舉1、200件，「苗栗頭份就有從事7年檢舉工作的達人，每月獎金超過10萬元。」

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