幼兒園老師神手！5歲女兒「公公辮」超不科學　妹子們秒勾回憶：會變鳳眼

▲這個髮型厲害XDD。（圖／江丁丁授權引用）

網搜小組／綜合報導

許多女生們都有共同的兒時記憶，那就是在媽媽或老師的巧手下，頂著不同髮型上下學，奇妙的是，大家都被綁得「超緊超整齊」，有的甚至緊到變鳳眼。一名母親就分享幼兒園老師的傑作，只見5歲女兒的辮子挺立在空中，而大票網友讚嘆的同時，不禁笑虧，「可以當武器了！」

「老師真的好厲害！」媽咪江丁丁向《ETtoday新聞雲》記者笑說，每天幼兒園下課前，老師都會幫女兒綁漂亮的髮型回來，而這次的「沖天炮」讓她甘拜下風，不禁自嘲「都沒有老師這樣的巧手。」

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只見妹妹直挺挺的辮子，看起來超堅固，不少網友都瞬間聯想到「星爺」周星馳，「他演韋小寶時，碰到海公公頭髮都會豎起來」、「你練的是什麼功，練到辮子都翹起來了」、「這應該當到一品官了」、「你這是周星馳的辮子吧」。

▲許多網友腦海裡都出現相同畫面。（圖／翻攝自爆怨公社）

而妹妹的髮型也引起熱烈討論，網友們紛紛笑回，「這樣的髮型，讓人無法靠近，可以杜絕小蒼蠅」、「應該綁很緊才可以立起來，以前被我媽綁也會這樣還會變鳳眼」、「轉頭就可以攻擊別人了」、「原地轉圈會飛起來哦」、「能對抗地心引力」。

另外，江丁丁表示，因為老師是在下課前綁的，所以沒有影響到其他小朋友，女兒也說綁這樣不會不舒服，但也沒讓她綁太久。

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