帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款壽司」含淚：老子超飽　家長秒懂...狂點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自Sushi Express Hong Kong爭鮮）

網搜小組／綜合報導

許多父母習慣把好的留給孩子，或默默解決掉餐桌上剩下的菜。一名父親偶爾會帶孩子去爭鮮，而他吃的總是「去魚去蝦」的限定款，看著兩個寶貝吃飽滿足的模樣，他催眠自己說「老子更飽」。許多家長看完心有戚戚焉，但也有不少人認為，應該要從小訓練，自己點的自己吃完。

這名老爸在爆廢公社發文感嘆，「我是不知道大家吃的爭鮮是長怎樣的，但我帶我兒子來吃爭鮮，我吃的都是長這樣。」只見握壽司上的主角消失無蹤，徒留醋飯孤零零躺在盤子上，瞬間飄出一絲淒涼感。

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▲原來...很多爸媽都是吃這款握壽司阿QQ。（圖／翻攝自爆廢公社）

父親接著表示，「聽說上面有魚又有蝦，真的假的？每次吃完付帳時，兩個小鬼看著我說好飽喔，我都是流著眼淚說老子更飽。」po文釣出超多家長，紛紛淚喊他並不孤單，「我們家的也是，爸媽都是白飯吃到飽」、「當媽的都是這樣」、「原來大家都是同道中人」、「飯+芥末醬油吃到飽」、「帶我女兒去吃也是這樣」。

當然，也有許多父母抱持不一樣的看法，直說「不能養成小孩的壞習慣啦」、「我是壞媽媽！我沒辦法縱容孩子這樣」、「我家不一樣，我兒子都吃跟你一樣的」、「我無法接受小孩這樣，要求點了就是全部吃，哪有你吃好吃的我撿你不要的」、「太寵不好，長大不好教」。

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