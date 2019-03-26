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影／發票數字都一樣！她與無緣200萬擦身...po文釣出更慘苦主：有安慰到我

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網搜小組／綜合報導

本月25日是統一發票開獎日，目前也有3位幸運得主在7-11消費就中了特別獎1000萬元，令人羨慕；不過幾家歡樂幾家愁，也有人悲慘與高額獎金擦身而過。一名網友就貼出一張差點中200萬的發票，只見發票上的數字都相同，但就是差了一個順序，讓她好扼腕。不過貼文一出也釣出一位更大的苦主，原po也因此表示「有被安慰到」。

▲▼ 發票開獎槓龜 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 發票開獎槓龜 。（圖／翻攝自爆廢公社）

請繼續往下閱讀...

「ㄍㄢˋ中了200萬！！」一位女網友25日在臉書「爆廢公社」中貼出一張發票，乍看之下和特獎號碼「90819218」相符，不過仔細一看，8位數字中的第4、5位卻是顛倒過來，應該是「19」才能拿獎金，她的發票卻剛好是「91」，與200萬擦身而過，讓她大喊要怒撕發票。

網友們看到急勸阻，表示至少後三碼一樣，還有普獎200元可以領；不過事實上就算後三碼和1000萬、200萬特獎的數字相符，還是無法拿到200塊，後三碼相同拿200塊僅適用於20萬以下的獎項及增開六獎，讓原po連這個小小的安慰都破滅。

▲▼統一發票1-2月千萬獎號碼 。（圖／取自財政部官網）

▲統一發票1-2月千萬獎號碼 。（圖／取自財政部官網）

另外此貼文也釣出更大的苦主，一位鄉民也在留言處貼出一張加油站發票，並且寫道「1000萬在這裡」，不過定睛一看才發現是一張差一個數字的廢紙，原po看到心有戚戚焉表示「你有安慰到我」，網友們也看傻「0跟1000萬的距離」、「心臟會漏一拍」、「從那天起，兌發票都會心悸」、「每次差一個數字就差好多」。

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▼ 錯過1000萬在此 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 發票開獎槓龜 。（圖／翻攝自爆廢公社）

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關鍵字：發票,兌獎,統一發票,爆廢公社,槓龜

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