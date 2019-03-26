小時候的奢侈味道！她蛋糕上必吃「黃色Q彈配料」：還要喝裡面的汁

▲蛋糕上擺滿了各種配料。（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／綜合報導

鮮奶油、罐頭水果或是巧克力都是常見的蛋糕配料，不過以前的蛋糕不像現在有各種卡通造型，傳統式的就足以讓小朋友開心一整天。其中蛋糕上有種黃色的水果，令網友超懷念，都說「比新鮮的好吃」，大家看到也紛紛表示「小時候吃這個好奢侈」、「以前要生病才可以吃」。

一位女網友在臉書「爆廢公社」中發文，表示小時候蛋糕上最愛吃的水果，就是一塊塊黃色的「罐頭水蜜桃」，酸甜又微Q的口感深深印在她的腦中；不過罐頭是加工食品，雖然好吃，在某種程度上不知道算不算一種垃圾食物。

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▲香甜Q彈的加工水蜜桃 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出引發不少網友共鳴，有人說「小時候吃到這個真的很幸福」、「就是那個奢侈感覺」、「以前要生病才有這種東西可以吃」，因為新鮮水蜜桃太貴，許多人都以為水蜜桃就應該是這種鮮黃色和QQ的口感。其他人則表示「我很愛～每次做烘焙要加，我都會先偷吃幾個」、「小時候很愛吃，現在不敢吃，因為太甜了」、「童年會喝掉裡面水」、「我會切小塊加到優格裡」。

另外也有人推薦其他吃法，吃完可以把湯汁拿去冷凍做成冰棒，或是加豆花變成水蜜桃口味的也不賴。還有人提到「龍鳳果」，指的是在熱帶水果「紅毛丹」裡面塞進鳳梨粒，同樣都是傳統蛋糕上常見的裝飾。

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