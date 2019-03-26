　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小時候的奢侈味道！她蛋糕上必吃「黃色Q彈配料」：還要喝裡面的汁

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼蛋糕,烘焙,商店,甜點,冰櫃,櫥窗。（圖／翻攝自pixabay）

▲蛋糕上擺滿了各種配料。（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／綜合報導

鮮奶油、罐頭水果或是巧克力都是常見的蛋糕配料，不過以前的蛋糕不像現在有各種卡通造型，傳統式的就足以讓小朋友開心一整天。其中蛋糕上有種黃色的水果，令網友超懷念，都說「比新鮮的好吃」，大家看到也紛紛表示「小時候吃這個好奢侈」、「以前要生病才可以吃」。

一位女網友在臉書「爆廢公社」中發文，表示小時候蛋糕上最愛吃的水果，就是一塊塊黃色的「罐頭水蜜桃」，酸甜又微Q的口感深深印在她的腦中；不過罐頭是加工食品，雖然好吃，在某種程度上不知道算不算一種垃圾食物。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 水蜜桃罐頭 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲香甜Q彈的加工水蜜桃 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出引發不少網友共鳴，有人說「小時候吃到這個真的很幸福」、「就是那個奢侈感覺」、「以前要生病才有這種東西可以吃」，因為新鮮水蜜桃太貴，許多人都以為水蜜桃就應該是這種鮮黃色和QQ的口感。其他人則表示「我很愛～每次做烘焙要加，我都會先偷吃幾個」、「小時候很愛吃，現在不敢吃，因為太甜了」、「童年會喝掉裡面水」、「我會切小塊加到優格裡」。

另外也有人推薦其他吃法，吃完可以把湯汁拿去冷凍做成冰棒，或是加豆花變成水蜜桃口味的也不賴。還有人提到「龍鳳果」，指的是在熱帶水果「紅毛丹」裡面塞進鳳梨粒，同樣都是傳統蛋糕上常見的裝飾。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
她跟朋友借精生下「18歲激帥混血兒」！抽高180cm撞臉錦榮
跟廠商殺價！對方偷改他別名「糗被抓包」　網長知識：感謝犧牲
快訊／三讀通過！酒駕累犯強制加裝酒精鎖、同車乘客也要罰
TOYOTA RAV4「1桶油890KM環島」！他實測最省油
陸公布「司法36條」！拘留台籍人士應1天內通知家屬

關鍵字：蛋糕,水蜜桃罐頭,龍鳳果,爆廢公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

八爺刺胸前「堅持開光」…他剛回家就出事　車禍＋溺水差點掰了

琉球水官聖帝降旨　20潛水員水深30米找到3隻「海筆」　

影／下車買飲料！她一回頭見男友挪到「機車後座」　原因暖炸...網卻猛歪樓

獨／誰要跟我回家？　小黑秒衝出籠「繞8字」認定陳志強

只有她聞到魷魚絲味！　搬公司「鐵齒踩禁忌」師父警告：祂在提示妳了

英國朋友家裝修！竟挖出「楊雅芬」失竊14年背包　po網24小時內尋人成功

影／「一拳超人鍛鍊法」是真的！大肚男堅持30天「身體劇烈變化」成果超驚人

女大生過夜「血染床單」被撞見…潔癖男友撒謊騙爸獲萬讚　她直呼：太可愛

青少年最常閱讀平台「FB」　7成認為商業廣告=品質

小時候的奢侈味道！她蛋糕上必吃「黃色Q彈配料」：還要喝裡面的汁

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

她突爆哭！宋智孝慌了：沒事　下秒現「天使舉動」暖哭粉絲

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了...謝謝妳！

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

青少年最常閱讀平台「FB」　7成認為商業廣告=品質

小時候的奢侈味道！她蛋糕上必吃「黃色Q彈配料」：還要喝裡面的汁

男友洗頭完「神秘中藥味」狂飄！她一聞傻住：睡超安穩　網笑：熟悉的味道

酒駕累犯強制裝「酒精鎖」吵7年　學者曝爭議點入法有疑慮

舞蹈圈的漂丿編舞家　鄭宗龍《毛月亮》挑戰22°的美麗與不安　

年輕帥氣有善心　熱血國軍獻愛心

MUZIK／戰壕中的大提琴

台大校長遴選檢討報告出爐　教育部長：專家組專案小組審視

酷航「機艙失壓」被列重大意外！嚴重恐全機昏迷　飛安會立案追查

影／饅頭白開水過一天！「有口飯吃就好」　老榮民賣房700萬全捐

華為P30今登場！發推特標記「蘋果發表會」：感謝暖場

生日趴遭亂摸！　女哭找男友竟遭趕出房...惡狼躲著等她

總統、市長敢違建全拆掉　選戰未開打市府先喝止

「春天柔美系」配件盤點！　蠟筆色老帽、花瓣潮粉手錶超生火

北車前「大亞百貨」擦去時代眼淚　4間商旅飯店搶進拚轉型

青少年最常閱讀平台「FB」　7成認為商業廣告=品質

世上只有這裡的鐘「沒有12點」！　瑞士小鎮全民癡迷數字11

林益世貪汙案更審開庭：任立委時職權管不到民營公司

水公司董座交接　郭俊銘緋聞後首露臉：領每分錢心安理得

韓國瑜4天搶44億訂單拚經濟　杜紫宸：外行充內行！惡搞！

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟..

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女..

4月回到冬天？吳德榮：下周一達..

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

超商店員先幫7人結帳　他氣到飆..

小一兒大在褲子上　田中母趕到見..

廠商改他別名「記錄糗顯現」！網..

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨..

女大生「血染床單」暖男友騙老爸..

好友出國放生！　她怒封鎖：以為..

女控險遭性侵！當事男曝有談價碼

台大生發起禁播中天　政大生跟進

老伯怒指安全帽「神器」開噴網笑..

有口飯吃就好　老榮民賣房全捐

更多熱門

相關新聞

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」想哭

許多父母習慣把好的留給孩子，或默默解決掉餐桌上剩下的菜。一名父親偶爾會帶孩子去爭鮮，而他吃的總是「去魚去蝦」的限定款，看著兩個寶貝吃飽滿足的模樣，他催眠自己說「老子更飽」。許多家長看完心有戚戚焉，但也有不少人認為，應該要從小訓練，自己點的自己吃完。

她與200萬發票擦身　釣出更慘苦主

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女兒怒回一句

廠商改他別名「記錄糗顯現」！網長知識

小一兒大在褲子上　田中母趕到見感動一幕

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟臉

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女兒怒回一句

4月回到冬天？吳德榮：下周一達強烈冷氣團

除收回訊息...LINE「隱藏功能」不怕錯頻

韓國瑜提中華民國　鄉民秒輸雞排

班機飛德國　1hr後飛錯國家傻眼

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」想哭

美國直擊／蘋果推出Apple Card

超商店員先幫7人結帳　他氣到飆罵

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金身

小一兒大在褲子上　田中母趕到見感動一幕

母雞產下2層殼「花生蛋」！

蘋果iOS 12.2更新　增加5大實用功能

廠商改他別名「記錄糗顯現」！網長知識

即／國一轎車夾成廢鐵　貨車衝上水泥護欄

更多

最夯影音

更多

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面