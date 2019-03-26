鬥魚正妹主播嗆「我就是欠教育」　開跑車超速4天就掰了

▲「鬥魚」正妹主播醜人齊。（圖／翻攝自微博，下同）

大陸中心／綜合報導

重慶22歲正妹主播「醜人齊」，3月18日在北京的高速公路上直播開跑車超速、多次占用應急車道，面對網友的勸告及撻伐，竟不知悔改的說「我就是欠教育」。使得出道僅4天的她被直播平台「鬥魚」永久封殺，創下「鬥魚」史上最短的主播紀錄。除此之外，她因直播違法開車留下證據，被罰500元人民幣（相當於2295元台幣）及交通違規記點扣21分。

北京市公安局公安交通管理局於23日證實「3月18日下午2時，某直播平台主播22歲的杜姓女子，駕駛小客車前往首都機場時進行手機直播，在朝陽區機場高速公路五元橋至葦溝橋段出現多次交通違法行為，又因為她在一個記分周期內累積記分達12分，需強制扣留其車牌。

從直播片段可見，醜人齊多次占用應急車道，占用時間長達1分多鐘；她稱自己是「賽車手」、「開得好」，還不時標髒話。許多在觀看中的粉絲紛紛提醒她要注意安全，遵守交通規則，但都被她忽視。此次直播吸引了6萬多個粉絲觀看。

醜人齊對於這樣的行為並不覺得自己有犯錯，聲稱當天是因為趕著要去機場，而超速純粹是為了節目效果，還發文稱「我就是欠教育啊」。她在文中表示：「我直播的初心一直都是開心最重要」、「被無數次舉報也好，搞大了也好，我認為這是件好事情」。

這次醜聞更令醜人齊的直播事業受到影響，由於她的態度太過囂張，引發網友舉報，導致直播平台鬥魚被關站數小時。即便後來有重新開站，但鬥魚怕再次惹上麻煩，決定將醜人齊永久封殺，將她的影片全數清空。鬥魚更進一步表示，會積極配合警方的調查，強調頻道建立嚴格的審核機制及內監控。醜人齊最後於20日在微博發文致歉，並親筆寫了封道歉信。