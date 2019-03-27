每年加薪5000不爆肝！資訊公司徵才「英文越爛越好」...背後原因有洋蔥

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

網搜小組／綜合報導

一般公司徵才，通常都會要求語言能力、學歷越高越好，不過這間資訊公司祭出的條件，竟是「英文程度低，會話能力一蹋糊塗」，同時也強調薪資優渥、不爆肝。這份超狂徵才簡介，讓人眼睛為之一亮，也不禁抱持懷疑態度，但細看內容才發現，原來老闆會這樣要求，並非單純想搏眼球，而背後是有一段故事的。

這間資訊公司專做軟體研發與整合，主要為醫療、建築工程、連鎖店面等客戶提供專業的RD服務（Research and Development engineer），從2012年成立至今，服務客戶不超過40個，但有6成會合作第2個專案，近2成持續合作超過6個專案，他們甚至與客戶合資成立2間新公司，發展創新產品業務。

請繼續往下閱讀...

從「104人力銀行網站」可見，他們目前在徵網站前端開發工程師，除了要求有4年以上工作經歷，專科以上學歷，及專業能力；最特別的是，上面所希望的人才，英文程度越低越好，「最好剛過可以讀技術文件的門檻，但會話能力一蹋糊塗。如果有做過外語檢定，履歷請附上TOEIC、IELTS或其他第二外語專長說明，成績越好，錄用機會越低，日文檢定N4以上大概就端茶泡飯給你了。」

▲超狂徵才簡介。（圖／翻攝自104人力銀行）

看到這大家不免好奇，這間公司也太奇葩，對於具備語言專長的人才，一般老闆都趨之若鶩，哪像他們一樣如臨大敵。對此，蔡先生解釋，因為這樣的人不容易往google或國外發展，而跟台灣多數同業相比，公司的薪資條件還算有競爭力。

當然，公司並非一開始就有這樣的想法，他們篤信，一個穩定的RD團隊強過一個便宜的免洗團隊，於是盡可能打造友善環境，包括在薪資、工時與辦公室文化上面，而6年來只有一位前端同事離職，原因是想趁年輕去日本發展，「這也是我現在打這篇介紹文的原因。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

蔡先生還提到，工時方面，公司不打卡，每個人能自己靈活調整上下班時間跟假期，「沒有業務想賺獎金，出去談案子的都是RD，報出去時程不合理回來會逼死自己，自然就不常遇到要加班的機會，而且老闆自己也沒在算每月出缺勤跟工時，他只會每天中午牽著老婆的手進公司，吃便當看書打2K19，找你單挑都用All STAR LAKERS...超陰險的。」

至於辦公室文化方面，他表示，「團隊以技術為導向，有爭執時會以客觀技術決定解決方法，解決不了還是會圍成一圈吵架，但不會有人放在心裡過不去，人際關係單純算是優點。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」