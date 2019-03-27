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「韓國瑜條款」針對性立法？蔣萬安怒問陸委會：他何時替一國兩制背書

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▲立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜出訪港澳，一連進中聯辦和國台辦引發爭議，被質疑可能踩主權紅線，為使政務人員、直轄市長、縣（市）長等赴港澳時能有申請流程及行為規範，陸委會正研議於香港澳門關係條例中增列規定，被外界稱為「韓國瑜條款」。國民黨立委蔣萬安27日質詢陸委會主委陳明通時不滿表示，「韓國瑜條款」是針對性立法相當不妥，他更怒問，韓國瑜到底何時替一國兩制背書。

針對「韓國瑜條款」，蔣萬安質疑是針對性立法，陳明通解釋，其實有長期跟短期兩個原因，長期源自中國大陸國家主席習近平的一國兩制台灣方案，再加上中國大陸頻頻推出相關說法，危害台灣主權，韓國瑜踏入中聯辦算是短期觸媒，蔣萬安不滿開嗆，強調「不能如此針對性立法」。

蔣萬安怒問，如果是因為習近平，為何不在一月對方提出一國兩制台灣方案時就立法，陳明通說因為陸方動作頻頻，才會考慮增訂規定，蔣萬安再質疑，陳明通在扁政府時期也曾在台灣宴請中聯辦官員，陳明通解釋，當時是對方來台，他只是業務性作業，蔣萬安再問有沒有公開會面內容，陳明通翻了資料後表示有參訪報告，但因為當時沒有被要求所以沒有特別拿出來。

針對陳明通回應，蔣萬安不領情，怒嗆民進黨是兩套標準，他痛斥，「我完全不解，到底今天韓市長他有講過一國兩制嗎？為什麼陸委會新聞稿寫他遭利用替一國兩制背書？人家沒有講過的話，你用這麼重的話，台灣什麼時候變成這樣的國家？台灣人民看不下去了！」

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關鍵字：蔣萬安,韓國瑜,一國兩制,九二共識

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