民進黨人狠酸韓國瑜大陸行　推崇賴清德訪中敢談台獨、天安門

▲高雄市長韓國瑜出訪大陸引發各界高度關注。(圖為韓國瑜與澳門特首會面／高雄市政府提供)

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪大陸，接連會見國台辦主任、港澳特首等重要人物，還重提「九二共識」，一舉一動再次成為媒體焦點，但也引來民進黨人非議，台南市議員林宜瑾就批評，同樣是直轄市長訪中，過去賴清德能與對岸學者暢談台獨理念和天安門事件，才是身為台灣人最基本的態度。

民進黨內人士狠酸韓國瑜的中國行，在國台辦主任劉結一、港澳特首前，「坐姿一百分」靜靜聽訓，就連國民黨自豪的「九二共識」還要等對方走人了，才敢講出來；到底是「各自表述」還是「一國兩制」？像極了2千年前孟子口中乞食的齊國人。

▲民進黨台南市議員林宜瑾。(資料照／記者林悅攝)

林宜瑾則推崇2014年賴清德擔任台南市長到上海交流時，不僅以對等身份和上海市長楊雄對談，更向復旦大學學者談論台獨理念和天安門事件，賴清德到了中國，挺直腰桿，這不就是身為一個台灣人，最基本的態度嗎？

林宜瑾進一步表示，賴清德從頭到尾都堅持台灣是個主權獨立國家的理念，以務實的台獨工作者自居，不迴避台灣國家主權，不因人、事、時、地、物改變，才是台灣人應堅持的價格。時值賴清德參與民進黨總統黨內初選，她也呼籲，正直誠實的政治人物，才是最好的選擇。

▼2014年時任台南市長的賴清德在復旦大學與學者座談。(資料照／取自台南市政府官網)