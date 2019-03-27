嘉南神秘「響板伯」算命超準　靠一雙手「都有說到心坎裡」

▲嘉義著名的「響板算命師」在大街小巷邊打響板替路人算命。（圖／東森新聞）

地方中心／嘉義報導

嘉義台南一帶有位神秘的「響板算命師」連西川，他在大街小巷邊打響板邊替路人算命三、四十年，當地居民靠著聽響板聲來找他，也成為連西川的標記。當地居民表示，嘉義台南一帶都知道「響板伯」，甚至有人一聽到響板聲音就趕緊跑出來把他攔下，直接在馬路旁算起命來。

當地民眾見戴著斗笠的阿伯杵著長木棍，另一手拿著響板，就知道是算名神仙「響板伯」來了，想給響板伯算命的人立刻跑出來攔下他，在一旁算起命來。《東森新聞》訪問到當地居民，一名蕭姓女子表示，她到中山路花店買花，老闆跟她說這個人很厲害；另一名黃姓小姐則稱讚響板伯的算命功力，「都有說到心坎裡。」

▲「響板算命師」連西川在大街小巷邊打響板替路人算命。（圖／東森新聞，下同）

響板伯視力僅有0.1，患先天性白內障，看不清楚許多東西，靠一雙手便能掌握陌生人的過去和未來。他幫一名小姐算命，小姐說要算事業，響板伯便拿出點字板就知道該名小姐的媽媽原本生3個小孩，卻失去1個兒子，剩下她和姊姊2人，該名小姐則驚訝點頭說「對」。

響板伯每天搭火車在南台灣各定點，替遇約的客人算命，鄉民間口碑很好。響板伯則表示，「人家看到都會叫我，我學的是正派占卜，不走邪門歪道。」