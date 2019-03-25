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布袋空屋凌晨竄火「燒塌屋頂」！警消清理火場　臥室驚見陌生男屍

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▲▼嘉義布袋空屋凌晨惡火，警消清理火場意外發現男屍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義布袋空屋凌晨惡火，屋頂被燒到坍塌。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮一處空置平房25日清晨突然傳出火警，警消到場撲滅火勢後，還意外發現早已無人居住的空屋內竟有一具男屍，初步調查，死者為36歲的蕭姓男子，設籍在台南永康，疑似是未經屋主同意私自闖入宅中居住，不慎引發火勢而葬身火窟。

警方表示，該棟空屋就位在布袋鎮龍江里新厝仔，25日清晨4時許，鄰近住戶吳姓婦人起床如廁，但卻隱隱見到空屋竄出火光，因擔憂火勢延燒，嚇得立即撥打電話報案。

警消到場後立即架設水線灌救，待撲滅火勢後，警消於上午9時許清理火場時，在屋內臥室發現一具男屍；吳婦向警方供稱，該棟平房屋主已搬往北部定居許久，這棟房子原本是留給屋主弟弟獨居，但日前屋主弟弟因行動不便而搬往安養院休養，房子便就此閒置，許久未有人入住，早已斷水斷電，而死在屋內的男子，更與屋主互不相識、沒有任何關係。

警方初步調查，確認死者為36歲的蕭姓男子，設籍在台南永康；鄰近居民指出，蕭男居無定所，時常見到他在鄰近巷弄間出入，且蕭男疑似精神狀況不穩，常常獨自一人大吼大叫，還有抽菸、酗酒等習慣。警方因此研判，蕭男應是在未取得屋主同意的情況下闖入空屋內休憩，可能是在抽菸或是生火時不慎引發火勢，才會命喪火窟；確切的起火原因，還有待更進一步調查釐清。

▼警消在清理火場時，於臥室的瓦礫堆中發現一具男屍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義布袋空屋凌晨惡火，警消清理火場意外發現男屍。（圖／記者翁伊森翻攝）

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關鍵字：嘉義,布袋,火警,空屋,男屍

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