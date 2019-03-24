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八年級社工師從四道人生回顧　敬佩病友勇敢與照護者付出

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▲▼右為天主教聖馬爾定醫院社工鄭荃方。（圖／鄭荃方提供）

▲右為天主教聖馬爾定醫院社工師鄭荃方。（圖／鄭荃方提供）

記者李蕙璇／台北報導

社工師鄭荃方獲得南山醫務社工獎個人組典範獎。她在服務患者過程中充分體會人一旦罹病之後的身心理與家庭的連結關係，尤其是面臨收入中斷壓力，更是影響治療及休養品質。尤其是「帶領生命回顧與道謝、道歉、道愛與道別」的四道人生中，讓鄭荃方看到每個人的勇敢，也非常欽佩照顧者的付出。

▼天主教聖馬爾定醫院社工鄭荃方（中）、右為南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼天主教聖馬爾定醫院社工鄭荃方（中）、右為南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者李蕙璇攝）

鄭荃方是嘉義天主教聖馬爾定醫院的社工師，今年獲得第2屆南山醫務社工個人組典範獎。她說，醫院社工的價值不在於健保點值，在於真心陪伴，連和她一同出席領獎的醫院副院長蔡文德都在台上介紹她說「從高雄北漂到嘉義的8年級，而且就像她的名字荃方，給予患者全方位照護。」

▼鄭荃方（左）與民眾做音樂治療。（圖／鄭荃方提供）

▲▼天主教聖馬爾定醫院社工鄭荃方（左）與民眾做音樂治療。（圖／鄭荃方提供）

鄭荃方在醫院內是從事安寧共照、病房到居家服務。在病友團體帶領中，透過病友教育班、音樂治療、個人關懷、醫病溝通及戶外聯誼照護等活動，陪伴病友對抗疾病，希望也能提供適時安撫，鼓勵病友們看見自己的力量，進而能自立而互助。

她說，在這些服務過程中陪伴許多病友走過生命最後旅程，經歷許多家庭故事。也告訴自己要珍惜每一次與大家的相處機會，因為每次可能都是最後一次。

▼天主教聖馬爾定醫院社工團隊。（圖／鄭荃方提供）

▲▼天主教聖馬爾定醫院社工團隊。（圖／鄭荃方提供）

而她也能感受到罹病影響一個人的生理、心理、社會層面，更可能去影響整個家庭。尤其病人是家中之主要經濟來源，罹病之後，家中頓時沒有了收入來源，當家庭之內外在資源與支持系統沒有這麼充裕時，在面對基本之生活開銷定會產生困境，更不用說是醫療上的花費、照顧上的花費。

鄭荃方說，病人面對這些現實層面的不足產生擔憂時，更可能影響到獲得照顧與調養之品質，而醫務社工師除了情緒上支持外，更透過社會心理層面之評估，協助盤點病人之內外在資源，包含薪資收入、基本開銷、社會保險、商業保險等。

▼天主教聖馬爾定醫院社工師鄭荃方。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼天主教聖馬爾定醫院社工鄭荃方。（圖／記者李蕙璇攝）

當民眾面對罹病影響工作能力時即會中斷薪資來源，此時親友的資源以及個人之社會保險與商業保險甚顯得更為重要，社會保險意即因身分而投保之勞保、農保、公保等，其中有些是能提供住院之傷病給付及失能給付，但並非能夠順利給予足夠之補助，在不同社會保險之中仍有其限制。

鄭荃方也提到，商業保險是每個人自由意志投保，能夠自己去選擇投保屬性。當本身罹病前有自行做此份保障則相對的在罹病後，確實可以獲得較多資源運用，這樣一來也能減緩因罹病衍生的經濟壓力。

▼天主教聖馬爾定醫院社工師鄭荃方 （前排右四）。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼天主教聖馬爾定醫院社工鄭荃方 （前排右四）。（圖／記者李蕙璇攝）

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