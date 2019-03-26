韓國瑜傍晚會見廈門市委書記　吳家瑩：「像見劉結一」一樣正常

▲韓國瑜（中）抵廈門高鐵站，國台辦聯絡局長劉軍川（左）陪同，福建省台辦主任王玲（右）迎接。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖、朱世凱／廈門－台北連線報導

高雄市長韓國瑜一行今（26）日中午前往廈門，抵達後由福建省台辦主任王玲與廈門台協吳家瑩接車。對於韓國瑜晚間將會與廈門市最高領導人、市委書記胡昌升會面，吳家瑩表示，「我覺得這是很正常的事情，就像韓市長見了劉結一主任一樣，我覺得這都很正常。」

對於外界「一國兩制」的政治解讀，吳家瑩說，「我認為這對韓市長是不尊敬的，這如同到了美國見了某個智庫的領導道理一樣，為什麼韓市長見了國內主要部門領導就會出現這種說法，這對韓國瑜是不公平的。」

他也另外提到，高雄與廈門兩地之間情形非常相像，所以有許多台青、台胞、台資企業願意到廈門來試水溫，當作他們登陸大陸創業的第一站。「有許多在地台資企業與來自高雄民意代表，共同搭起此次交流橋樑，直到韓市長到來後便水到渠成。」

根據行程，韓國瑜26日會拜訪廈門市規劃局、廈門國際郵輪中心，參與農產品簽約儀式。此外，預計下午5點30分左右與廈門市委胡昌升、市長莊稼漢等當地官員見面，值得一提的是，莊稼漢因姓名特殊，有著「農民兄」的外號，正巧韓國瑜一直自稱「賣菜郎」，兩人的會面也令外界非常期待。