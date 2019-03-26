台灣成為插畫強國！9位畫家從62國、3千作品脫穎前進義大利



▲台灣插畫家將前往義大利，在國際舞台上嶄露頭角。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

台灣晉升為插畫強國！今年9位插畫家入選「義大利波隆那插畫展」，突破歷年來紀錄，他們從62個國家、近3千件作品中脫穎而出，也將在4月前往全世界最大的童書盛會「義大利波隆那兒童書展」。今年在該書展的台灣館以「山裡的圖書館」為主題，規劃動物主題特展，讓參觀者彷彿進入了台灣山林，也讓國際童書出版業可體驗台灣圖像原創的熱情、多元、開放。

一年一度的「義大利波隆那插畫展」是全球插畫家心心念念的重要競賽，本屆共有62個國家、2901位插畫家參賽，評選小組最終精選來自27國的62位創作者，其中台灣就有9位入選，刷下台灣歷年參賽的最佳紀錄，僅次於日本插畫家入圍席次。



▲今年前進義大利波隆那兒童書展，台灣館將以「山裡的圖書館」為主題，規劃動物主題特展。



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今年義大利波隆那兒童書展將於4月1日至4日舉行，參展的台灣館由文化部主辦、台北書展基金會承辦，將以「山裡的圖書館(Taiwan! Library behind the Mountain)」為主題，規劃「Paradise動物主題展」。此外台灣館也同步推薦5位金牌插畫家：張蓓瑜、陳至元、吳欣芷、安哲、黃郁欽，他們的創作也將在國際舞台呈現。

除了9位插畫家入選的捷報，大塊文化出版也入選為2019義大利波隆那兒童書展的「最佳童書出版社」，該獎項是為了表彰世界各地在圖書選題、編製和知識表現都優異的童書出版社，希望藉此促進不同國家、不同文化和領域互相交流。

台灣館在此次義大利波隆那兒童書展展位約160平方公尺，館內分區包括動物主題書區、推薦插畫家區、臺灣精選好書區、數位出版品區、出版社專區、版權洽談活動區等，推薦近年出版的台灣風土人情特色童書繪本，共計523本。而「山裡的圖書館」則是今年展館主題，邀請30位優秀的創作者，展出動物元素的插畫作品，讓參觀者彷彿進入了台灣山林。



▲今年台灣9位插畫家入選「義大利波隆那插畫展」，突破歷年紀錄。