　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

新好山友必收藏！　「山是家」黑熊海報開放民眾捐款限量送

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台東林管處與台灣黑熊保育協會為保育台灣黑熊，發起民眾捐款贊助「台灣黑熊保育協會」，即獲贈一張「山是家」黑熊海報。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台東林管處與台灣黑熊保育協會為保育台灣黑熊，發起民眾捐款贊助「台灣黑熊保育協會」，即獲贈一張「山是家」黑熊海報。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

去年夏天嘉明湖國家步道因台灣黑熊出沒向陽山屋覓食，與人近距離接觸畫面，引起全民關注。台東林區管理處為加強宣導登山客對於野生動物保育與共處，特別設計一款「山是家」黑熊海報及「人熊衝突／共處」口袋摺頁，讓民眾了解台灣黑熊生態保育知識及友善的登山行為，讓人熊共處不再困難。一推出後深受大眾喜愛，詢問度極高，許多人都想擁有收藏。

▲台東林管處與台灣黑熊保育協會為保育台灣黑熊，發起民眾捐款贊助「台灣黑熊保育協會」，即獲贈一張「山是家」黑熊海報。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼口袋摺頁透過插畫家手繪設計，仔細閱讀便能了解如何建立人與野生動物在自然中和平共處，已是現在新好山友的戶外活動準則。

▲台東林管處與台灣黑熊保育協會為保育台灣黑熊，發起民眾捐款贊助「台灣黑熊保育協會」，即獲贈一張「山是家」黑熊海報。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台東林管處表示，山林是台灣黑熊賴以維生的家，人類藉由進入自然，尋求對身心帶來的健康，卻可能因為錯誤的行為對自然環境帶來壓力，透過插畫家親切溫暖的手繪設計，讓民眾一眼愛上！仔細閱讀便能了解登山與台灣黑熊野外棲息息息相關，如何建立人與野生動物在自然中和平共處，已是現在新好山友的戶外活動準則。

黑熊海報及口袋摺頁，原僅限參加登山宣導和相關山林保育活動的民眾才能索取，現在，台東林管處與台灣黑熊保育協會共同攜手合作，為保育台灣黑熊一起努力，發起民眾捐款贊助「台灣黑熊保育協會」，即獲贈一張「山是家」黑熊海報，數量有限（800份），送完為止。

詳細活動請參閱「台灣黑熊保育協會粉絲專頁」查詢，或洽台灣黑熊保育協會02-23818696 電子郵件 taiwanblackbear99@gmail.com。一起用實際行動支持瀕臨絕種的台灣黑熊保育、研究與教育的推廣工作。

ET快訊
快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」
勝利夜店失身水藏800份！「喝下會自己走進房」受害女嚇傻

關鍵字：山友,收藏,山是家,台灣黑熊,海報,捐款,限量,插畫家,口袋摺頁

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

獨／超跑少東「愛作夢」年燒20億落跑　富爸氣到2度住院：出來面對

獨家起底／1年玩完20億！23歲少東擁「神獸」12超跑　落跑列失蹤人口

獨／最貴「義大利神獸」23歲車主擁12輛超跑　疑欠10億遭砸店

新竹市監理站虐童！「2歲兒」被抓起摔牆壁、踹胸　路人：根本當狗

嘿咻到一半前男友「沒辦法」...她拔刀殺人苦喊：下輩子別再見！

追殺畫面曝光！悍女機車橫擋休旅車　刀刺劈腿男毀容割頸

男男戀毀主奴契約！他不甘BDSM調教「染梅毒XX」　恐嚇曝光媒體逼下跪

北市警拂曉突擊毒酒店開趴　查獲百包毒品29名狂歡男女

祖先同意不燒金紙...這對夫妻拿現金拜拜　1年存款捐公益

2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽　4/1起開放網路報名總獎金195萬

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

祖先同意不燒金紙...這對夫妻拿現金拜拜　1年存款捐公益

2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽　4/1起開放網路報名總獎金195萬

桃園捷運綠線GC01標統包工程現勘　市府加速工程進行

點亮癌症病患希望之光！　花蓮慈院推動T細胞免疫療法

體驗76年日據戰備坑道　清水鬼洞4月起重新開放

新好山友必收藏！　「山是家」黑熊海報開放民眾捐款限量送

清明祭拜重誠心　宜蘭縣府籲：減燒紙錢空氣清

客籍作家李喬獲頒行政院文化獎　縣長徐耀昌讚「功在客家」

每逢假日就塞爆　陳歐珀邀公部門會勘國5蘇澳服務區

桃園航空城公司董事長　前中市交通局長王義川接任

影／北京國際電影節4.23登場　展映《紅衣小女孩》三部曲

周天瑋／聰明的東亞國家，卻有自卑的民族心病

出訪回國移到鳳山辦公 　韓國瑜：展現絕不大小眼的決心

啊，我死了！喵中彈「慢動作倒地→沒呼吸」　演技驚呆百萬人

菊池3局飆3K、一朗安打掛0　水手2轟力挺3比0運動家

「少給2千元」縱火燒死老闆3家人　油漆工「無教化可能」判死

肥到炸！台灣25款熱門小吃「營養比例」曝...勾芡＝大地雷

正新輪胎創辦人羅結過世遺產稅上看10多億　造福鄉里

美中力拚4月達成協議　台灣出口以「半導體」的排擠效應最大

再見朗神！鈴木一朗向水手表達退休想法　21日賽後記者會

「佳里小7店員」結帳突跑走 下一幕萬人讚爆　網：來當我女婿

地方熱門新聞

台南新增麻疹病例　出入相關場所..

桃市八德國小校舍大火　幸無人受..

太平島燈塔加裝AIS、VHF　..

台南市議員涉詐助理費　南檢聲押..

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

八卦山火燄洞　彰化新祕境

未戴安全帽死亡車禍頻傳！　警提..

桃園航空城公司董事長　王義川接..

陳麗凌輔選有功　顏清標3媳超美

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

拿回薪水袋！他發現老闆善意謊言

顏清標當阿祖！長孫女19歲已訂..

偵辦新市區道路徵收弊案　搜索市..

更多熱門

相關新聞

IKEA藝術節地毯即將登場！

去年IKEA發佈了全新的2019 IKEA藝術節企劃，同時邀請8位來自世界各地的知名設計師以及藝術家，分別設計8張不同的地毯，其中，都是運用各自獨特的創意打造的產品，每張地毯皆使用羊毛等天然材質，而製作過程，僅一款使用機器編織，其餘皆為手工編織，下面就帶各位介紹這8張地毯吧！

手繪插畫家用「速寫」 記錄生活

印富豪捐6400億　含公司67%股份

每日穿搭就學《美少女戰士》

越南姐生病發願行善　9年捐千萬回饋社會

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

妻傳「情趣內衣照」！他下秒滅火了

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

Hello Kitty聯名機車限量1520台

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面