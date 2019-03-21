新好山友必收藏！　「山是家」黑熊海報開放民眾捐款限量送

▲台東林管處與台灣黑熊保育協會為保育台灣黑熊，發起民眾捐款贊助「台灣黑熊保育協會」，即獲贈一張「山是家」黑熊海報。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

去年夏天嘉明湖國家步道因台灣黑熊出沒向陽山屋覓食，與人近距離接觸畫面，引起全民關注。台東林區管理處為加強宣導登山客對於野生動物保育與共處，特別設計一款「山是家」黑熊海報及「人熊衝突／共處」口袋摺頁，讓民眾了解台灣黑熊生態保育知識及友善的登山行為，讓人熊共處不再困難。一推出後深受大眾喜愛，詢問度極高，許多人都想擁有收藏。

▲▼口袋摺頁透過插畫家手繪設計，仔細閱讀便能了解如何建立人與野生動物在自然中和平共處，已是現在新好山友的戶外活動準則。

台東林管處表示，山林是台灣黑熊賴以維生的家，人類藉由進入自然，尋求對身心帶來的健康，卻可能因為錯誤的行為對自然環境帶來壓力，透過插畫家親切溫暖的手繪設計，讓民眾一眼愛上！仔細閱讀便能了解登山與台灣黑熊野外棲息息息相關，如何建立人與野生動物在自然中和平共處，已是現在新好山友的戶外活動準則。

黑熊海報及口袋摺頁，原僅限參加登山宣導和相關山林保育活動的民眾才能索取，現在，台東林管處與台灣黑熊保育協會共同攜手合作，為保育台灣黑熊一起努力，發起民眾捐款贊助「台灣黑熊保育協會」，即獲贈一張「山是家」黑熊海報，數量有限（800份），送完為止。

詳細活動請參閱「台灣黑熊保育協會粉絲專頁」查詢，或洽台灣黑熊保育協會02-23818696 電子郵件 taiwanblackbear99@gmail.com。一起用實際行動支持瀕臨絕種的台灣黑熊保育、研究與教育的推廣工作。