第十屆金漫獎3/36受理報名！總獎金195萬、最高獎新台幣30萬元



▲第十屆金漫獎3/36起受理報名。圖為第九屆金漫獎「年度漫畫大獎」得主李隆杰作品《1661國姓來襲》。（圖／記者林育綾攝）

生活中心／台北報導

由文化部主辦的第十屆金漫獎（2019）自3月26日起至4月24日受理報名，金漫獎是漫畫產業最重要的國家級獎項，旨在獎勵臺灣原創漫畫，並鼓勵出版發行優良漫畫之出版社及其從業人員。本屆總獎金為新台幣195萬元，單一獎項最高獎金達新臺幣30萬元。

第十屆金漫獎將延續辦理開放數位作品參賽，獎項包括「漫畫新人獎」、「跨域應用獎」、「漫畫編輯獎」、「單元漫畫獎」、「兒童漫畫獎」、「少年漫畫獎」、「少女漫畫獎」、「青年漫畫獎」、「年度漫畫大獎」、「特別貢獻獎」共10個獎項，總獎金為新臺幣195萬元，單一獎項最高獎金達新臺幣30萬元，以獎勵優良漫畫創作者及從業人員。

本屆亦將評選出1位「特別貢獻獎」得主，獎勵對推動我國漫畫產業有具體成就或貢獻者，文化部表示歡迎社會大眾與機關團體踴躍推薦或個人報名參賽。

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金漫獎一律採網路報名參賽，有意報名者請至文化部「獎補助資訊網」填寫報名資料，並連同應檢附之文件資料，於108年4月24日前以掛號郵寄或親送文化部人文及出版司，報名注意事項詳見第十屆金漫獎報名須知。

報名系統、獎勵辦法及報名須知設置於文化部「獎補助資訊網」（報名網址：http://grants.moc.gov.tw/Web/index.jsp），於3月26日開放報名，歡迎上網瀏覽，或向文化部人文及出版司洽詢，電話為（02）8512-6490。

▲▼ 台灣原創漫畫實力驚人！在北車還有一間「臺灣漫畫基地」以台灣原創漫畫為主題。（圖／記者林育綾攝於基地書店）

