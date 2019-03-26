Google首頁紀念作家三毛生日　20句名言回顧瀟灑47年人生觀



▲看見Google首頁特製她的紀念，不少書迷一早打開網頁都表示「好感動！」（圖／翻攝自Google首頁）

記者林育綾／綜合報導



今（26日）Google首頁紀念台灣作家三毛「76歲誕辰紀念」，儘管人生只有短暫的47年，但一生充滿傳奇，勇於突破世俗眼光，追求自我想要的生活，無論是她的作品、人格魅力，都持續受到讀者懷念，到現在仍有人渴望像她活得一樣瀟灑不羈，她的名言也被摘錄下來四處流傳。看見Google首頁特製她的紀念，不少書迷一早打開網頁都表示「好感動！」

三毛出生於1943年3月26日，原名陳懋平，因幼年時不會寫「懋」，後來乾脆跳過改名為陳平。她活躍於1970至1980年間，尤其1970年在撒哈拉沙漠生活時，以自己所見所聞為背景，透過幽默的文筆發表充滿異國風情的散文作品，一舉成名，讀者遍布全世界華人群。三毛這個筆名也是在撒哈拉沙漠生活時期使用，因為她自嘲自己「只值三毛錢」。

三毛於1991年1月4日離開人世，當時因子宮內膜異位症住院治療，被發現在台北榮總病房內逝世，死因為以絲襪自縊而亡。不過當時另一種說法是，三毛處於「精神耗弱」的狀態，臨睡前不服用安眠藥無法入睡，安眠藥劑量不斷增加下，最終因服用劑量過重，不慎迷糊中被絲襪纏住頸部而窒息逝世，終年47歲。她的家人也澄清她不是自殺。

她的文筆既率性又感性，有細膩的觀察和獨到的見解，沒有過多的修飾，真實卻有力量，有時看似悲觀，卻有力道地提醒讀者別失去對世界的憐憫、對自我的勇氣。儘管年輕讀者不一定讀過她的書，但可以透過她留下的名言，一起來回顧這位在當年最有影響力的女作家，感受她充滿魅力的三毛式人生觀、愛情觀。

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▲Google首頁以三毛在撒哈拉沙漠創作的經典意象，來紀念作家三毛誕辰。（圖／翻攝自Google首頁）

精選三毛20句名言：

1. 不要害怕拒絕他人，如果自己的理由出於正當，當一個人開口提出要求的時候，他的心裡根本預備好了兩種答案。所以，給他任何一個其中的答案，都是意料中的。



2. 沒有人能夠「棄」你，除非你自暴自棄，因為我們是屬於自己的，並不屬於他人。



3. 當我們面對一個害怕的人，一樁恐懼的事，一份使人不安的心境時，唯一克服這種感覺的態度，便是面對它。



4. 夢想，可以天花亂墜，理想，是我們一步一個腳印踩出來的坎坷道路。



5. 我唯一鍥而不捨，願意以自己的生命去努力的，只不過是保守我個人的心懷意念，在我有生之日，做一個真誠的人，不放棄對生活的熱愛和執著，在有限的時空裡，過無限廣大的日子。



6. 生命的過程，無論是陽春白雪，青菜豆腐，我都得嚐嚐是什麼滋味，才不枉來走這麼一遭！



7. 我有自己的世界要忙，不會太寂寞的。人有腳，不肯走路做什麼。



8. 人，真是奇怪，沒有外人來證明你，就往往看不出自己的價值。



9. 我來不及認真地年輕，待明白過來時，只能選擇認真地老去。



10. 刻意去找的東西，往往是找不到的。天下萬物的來和去，都有他的時間。



11. 一個人至少擁有一個夢想，有一個理由去堅強。心若沒有棲息的地方，到哪裡都是在流浪。



12. 每想你一次，天上飄落一粒沙，從此形成了撒哈拉。每想你一次，天上就掉下一滴水，於是形成了太平洋。



13. 愛情就像在銀行裡存一筆錢，能欣賞對方的優點，這是補充收入；容忍缺點，這是節制支出。



14. 如果愛情不落到—洗衣、做飯、數錢、帶孩子這些零散的小事上，是不容易長久的。



15. 不要去看那個傷口，它有一天會結疤的，疤痕不褪，可它不會再痛。



16. 嬰兒誕生，一般人不知曉嬰兒的未來，可是都說——恭喜！恭喜！某人死了，一般人也不明白死後的世界，卻說——可惜！可惜！



17. 世上的喜劇不需要金錢就能產生。世上的悲劇大半和金錢脫不了關係。



18. 明知生是個體，死是個體，但是我們不肯探索自己本身的價值，我們過分看重他人在自己生命裡的參與。



19.如果有來生，要做一棵樹，一半在塵土里安詳，一半在風裡飛揚，一半灑落蔭涼，一半沐浴陽光。如果有來生，要做一隻鳥，東方有火紅的希望，南方有溫暖的巢床，向西逐退殘陽，向北喚醒芬芳。



20. 人生一世，也不過是一個又一個二十四小時的疊加，在這樣寶貴的光陰里，我必須明白自己的選擇。