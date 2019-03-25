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台灣歷史小說獎首獎從缺　高齡爺佳作「瀰漫淡淡BL」脫穎而出！

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▲▼ 台灣歷史小說獎首獎從缺　高齡爺佳作「瀰漫淡淡BL」脫穎而出！（圖／新台灣和平基金會）
▲第四屆台灣歷史小說獎，作家錢真的作品被評審喻為「瀰漫淡淡BL情愫」脫穎而出！（圖／新台灣和平基金會，下同）

記者林育綾／台北報導

第四屆「台灣歷史小說獎」於昨（24日）舉行頒獎典禮，首獎從缺，佳作獎由兩位高齡作家李旺台、錢真摘下殊榮，獎金新台幣25萬元。其中錢真是物理研究所出身，卻已幾度拿下不同文學獎，這次投稿作品《羅漢門》以浪漫英雄故事的筆法還原18世紀朱一貴起事，瀰漫著淡淡的BL情愫，被評審稱讚「與眾不同」！

台灣歷史小說獎由新台灣和平基金會主辦，旨在推動以台灣為主題的長篇歷史小說創作風氣，發掘被埋沒的故事，最終讓各地讀者更深刻地認識台灣。本屆徵文活動自2018年9月1日至30日公開徵件，一共募集到20件作品，而評審由14位知名作家、學者，歷經長達5個月、四階段審查，選出佳作2篇。24日當天於二二八國家紀念館舉行頒獎典禮，並由新台灣和平基金會董事長辜寬敏、文化部部長鄭麗君頒獎表彰。

▲▼ 第四屆台灣歷史小說獎。李旺台是本獎第一屆的佳作得主，長期任職於報社，退休之後投入小說創作。其作品《蕉王吳振瑞》是對話型小說，以鮮活的對白揉合歷史資料，描述人稱「香蕉大王」的前青果合作社理事長吳振瑞，在成長而後捲入政治紛爭的過程，作品對鄉土充滿感情，將農村景緻寫得維妙維肖。（圖／新台灣和平基金會）
▲李旺台以《蕉王吳振瑞》描述香蕉大王的鄉土故事，獲得佳作。

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得獎者之一李旺台是本獎第一屆的佳作得主，長期任職於報社，退休之後投入小說創作。其作品《蕉王吳振瑞》是對話型小說，以鮮活的對白揉合歷史資料，描述人稱「香蕉大王」的前青果合作社理事長吳振瑞，在成長而後捲入政治紛爭的過程，作品對鄉土充滿感情，將農村景緻寫得維妙維肖。

▲▼ 台灣歷史小說獎首獎從缺　高齡爺錢真佳作「瀰漫淡淡BL」脫穎而出！（圖／新台灣和平基金會）
▲錢真是物理研究所出身，卻幾度拿下文學獎，此次作品《羅漢門》以浪漫英雄故事的筆法脫穎而出。

另一位得獎者錢真是大氣物理研究所出身，卻已幾度拿下不同的文學獎項。本次的《羅漢門》以浪漫英雄故事的筆法還原18世紀朱一貴起事，劇中巧妙地淡化官民衝突的肅殺氛圍與嚴重性，側重在朱一貴與身邊十數位結拜弟兄如何起身完成一番大事業，作品瀰漫著淡淡的BL情愫，更使其顯得與眾不同。

本屆徵文活動無論收件總數或作品的平均水準，都勝於以往，更有成功大學師生大膽地嘗試以集體創作參賽，在審查會議引起熱烈討論。評審代表平路認為，歷史小說的評選標準與一般小說無異，書頁要有黏住讀者手指的張力，勉勵各位小說創作者能超越意識型態的桎梏、不忘歷史人物的人性，並以耐心將故事說得更加動聽。

▲▼ 第四屆「台灣歷史小說獎」（圖／新台灣和平基金會）
▲評審群激烈討論，也說出首獎從缺原因。

至於首獎從缺的原因？主辦單位表示此次大多參賽作品不夠完整，評審發現大部份的作品前半段結構都很好，但後半段較缺乏故事性，淪為歷史資料堆砌，猜測應是時間來不及導致完整性不足，相當可惜。原本評審也希望選出首獎，但後來還是希望保持原則，讓首獎是結構完整的作品來獲得，造成此次從缺的情形。

這個現象也證明了，要完成一部長篇歷史現代小說需要2至3年的創作期，因此主辦單位在典禮最後正式宣告，未來台灣歷史小說獎將改為兩年一屆，讓創作者能有更充裕的時間好好地創作，寫出精采故事。第五屆台灣歷史小說獎預計自2020年9月1日起徵稿，詳細資訊將在日後於新台灣和平基金會官網及粉絲專頁公布。

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關鍵字：台灣歷史小說獎,歷史小說,小說獎,文學獎,BL

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