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鬥魚直播年收40億人民幣　互聯網+辦公室負責人：將赴美上市

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▲▼鬥魚直播,APP,下架。（圖／中新社）

▲鬥魚直播APP。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

武漢東湖高新區監管數據顯示，鬥魚直播2018年收入突破人民幣40億元（約新台幣184億元）。鬥魚直播目前融資總額已達70億元（約新台幣322億元），預估市值250億元，是湖北省首家市值超過人民幣200億元的本土互聯網公司。光谷「互聯網+」辦公室負責人，「之前虎牙已在美國上市，鬥魚也上市在即。」

鬥魚直播創立於2014年，隨後直播產業相繼出現虎牙、熊貓、花椒、映客等平台，一度讓產業陷入「千播大戰」的情況。而鬥魚則是以優異的跨界合作能力與多樣化的直播內容，持續位居國產持播界的龍頭。

鬥魚直播新辦公室落在光谷新發展國際中心第19到21樓，而剛裝修完畢便入駐300多名員工。鬥魚直播相關負責人表示，目前公司有2200多名員工，之前在光谷軟件園已租用14層樓，加上新發展大樓，辦公區總共17層樓，卻「還是裝不下」。

▼鬥魚直播APP。（圖／中新社）

▲▼鬥魚直播,APP,下架。（圖／中新社）

光谷「互聯網+」辦公室負責人說明，從產業長遠發展來看，競爭的結果都是巨頭之戰，「打車軟件如此、共享單車也是如此。去年3月，鬥魚完成E輪40億元融資，全部由騰訊獨家投資。」他表示，市場的格局已經很明顯，鬥魚和虎牙都是騰訊系撐腰，「之前虎牙已在美國上市，鬥魚也上市在即。目前鬥魚有2億裝機用戶，按照其當前200％的增速，今年收入很可能會翻番，衝刺80億元。」

據消息人士稱，鬥魚近兩年來持續備戰首次公開募股（Initial Public Offerings,IPO），並計畫今年夏天前往美國那斯達克上市。據稱，隨直播市場規模增長速度減緩，流量紅利消失，直播產業進入成熟期，從以前的百家爭鳴轉變成對內容、主播與傳播渠道的爭奪，升級平台技術、創新服務內容等，將成為平台擴展存量市場、增強用戶黏性的策略。

▼鬥魚直播APP。（圖／翻攝自鬥魚直播平台微博）

▲▼鬥魚直播,APP,下架。（圖／翻攝自鬥魚直播平台微博）

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