　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果發表會現場直播搶先看　Chris Evans、史努比現身

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼2019 Apple春季發表會。（圖／翻攝自Apple官網）

▲2019 蘋果春季發表會。（圖／翻攝自Apple官網）

科技中心／綜合報導

蘋果春季發表會終於要在台灣時間明（26）日凌晨1點登場了！根據蘋果官網所顯示的資訊，本次發表會地點選在加州Apple Park的賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater），而蘋果也釋出了發表會的直播頁面，彩排畫面也隨之曝光。《ETtoday新聞雲》今晚也將於《ETtoday科技雲》臉書粉絲團進行全程直播，敬請鎖定。

本次發表會主題為「It’s show time.」，似乎暗指這次的重點可能不是硬體而是「服務」，外媒也皆認為這次發表會的亮點將不會是硬體，而是傳聞中的Apple News和串流媒體服務

據《MacRumors》報導，蘋果已經釋出發表會的直播頁面，該頁面也持續放送加州Apple Park的賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater）內的畫面，報導在持續觀看直播的6個小時內發現，有清潔人員出現在舞台上進行打掃；還能看到蘋果撥打電話給美國隊長演員Chris Evans的畫面。

▼蘋果發表會彩排出現美國隊長演員Chris Evans。（圖／翻攝Twitter）

▲▼蘋果發表會直播。（圖／翻攝Twitter）

《ETtoday新聞雲》記者也實際守候該直播頁面，在守候一段時間後果然出現小驚喜，伴隨著悠揚琴聲出現的是《花生漫畫》中的奈勒斯，他彈著小小的紅色鋼琴，緊接著可愛的史努比也出現在畫面中，時不時會發出打呵欠的聲音，究竟《花生漫畫》的角色們會不會在正式的發表會中登場，解答只能等待今晚揭曉。《ETtoday新聞雲》今晚也將於《ETtoday科技雲》臉書粉絲團進行發表會全程直播，敬請鎖定。

▲▼《花生漫畫》中的史努比和奈勒斯現身。（圖／翻攝蘋果官網）

▲▼《花生漫畫》中的史努比和奈勒斯現身。（圖／翻攝蘋果官網）

▲▼《花生漫畫》中的史努比和奈勒斯現身。（圖／翻攝蘋果官網）

ET快訊
醉夫家暴到醫院叫囂！「碰」一聲四肢噴飛　母女大哭：得到解脫
他信老司機「越南洗頭讚」…洗到一半超辣老婆現身監工
台中BMW酒駕「油門當煞車踩」　撞路樹全毀噴出一個人
蔡英文喊話：韓國瑜請告訴對方「台灣是一個主權獨立的國家」
陸「惠台」大禮包！韓國瑜深圳首單簽下10億

關鍵字：蘋果,發表會,直播,史努比,美國隊長,串流媒體服務,Apple

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

華為P30系列明日發布　相機規格爆料一次看

蘋果發表會現場直播搶先看　Chris Evans、史努比現身

自動停車避開障礙物　歐特明智慧城市展秀AI辨識技術

LINE貼圖「衛生紙」衝第一　「廢」、「醜」、「怪」正夯

Netflix印度推「行動設備限定」訂閱方案　花百元就可觀看

影／iPhone SE 2可望發表！保護殼廠商率先走漏風聲

支援雙向無線充電！新iPhone配備、功能再爆料

倒數計時！蘋果春季發表會26號凌晨登場　亮點一次看

他把iPhone放入攪拌機攪碎　得出4萬童工賣命挖礦真相

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　 醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

宋念宇《暗戀你》「是王嘉爾的菜」　蕭敬騰直接點名：孟楠該出場了！

熬夜23點後才睡「直毀7部位」　專家提醒：補眠再久都難彌補

速霸陸打滑煞不住右切噴飛　酒駕男墜30m慘死驚悚瞬間曝光

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

華為P30系列明日發布　相機規格爆料一次看

蘋果發表會現場直播搶先看　Chris Evans、史努比現身

自動停車避開障礙物　歐特明智慧城市展秀AI辨識技術

LINE貼圖「衛生紙」衝第一　「廢」、「醜」、「怪」正夯

Netflix印度推「行動設備限定」訂閱方案　花百元就可觀看

影／iPhone SE 2可望發表！保護殼廠商率先走漏風聲

支援雙向無線充電！新iPhone配備、功能再爆料

倒數計時！蘋果春季發表會26號凌晨登場　亮點一次看

他把iPhone放入攪拌機攪碎　得出4萬童工賣命挖礦真相

年輕台酒董座丁彥哲上任　拯救營收、搶攻國際成為目標

張老師專欄／熱身賽巨人衛冕失利　陽岱鋼全壘打王

粉絲寄娃娃給愛犬　媽見卡片欣喜拆...下秒傻眼：Dear摳摳

每位要價1.8萬元！台北米其林指南晚宴在官網開賣了

尿急衝下車...瘦弱自來狗跑到副駕休息　他直接載回家收編！

蘇友辰／避免檢察擅斷　人民檢察審查會該落腳何處？

金管會盼金融業少發現金股利　市場波動劇烈留著厚實資本

「驚蟄」過後蟲蟲大軍出沒　毛毛蟲「空降」原因曝光！

我好像沒人要...少女成人球3地踢　霸氣嬤爭監護：給她溫暖的家

選擇12年4.3億續約天使　楚特坦言被市場寒冬影響

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　1天監看10次...2年私生活全曝光

3C家電熱門新聞

保護殼廠商率先走漏iPhone..

LINE貼圖「廢」、「醜」、「..

他把iPhone放入攪拌機攪碎..

新iPhone配備、功能再爆料

蘋果春季發表會亮點預測一次看

蘋果官網舊換新iPhone X..

蘋果發表會現場直播搶先看

奇美推「電視買一送一」限時4天

華為官網曝光P30　規格外型全..

網友盛讚華碩ZenFone 5..

華為P30系列明日發布　相機規..

小米9、紅米Note 7 3/..

Netflix印度推行動設備限..

醜爆了！供應鏈證實新iPhon..

更多熱門

相關新聞

保護殼廠商率先走漏iPhone SE 2風聲

一直被視為小尺寸iPhone愛好者的經典產品iPhone SE系列已經許久未進行更新，近來總是有不少該產品線將大復活的傳聞，但總是雷聲大雨點小，這次蘋果可能真的要推出iPhone SE 2了！知名保護殼廠商被發現官網已有iPhone SE 2保護殼的專頁，再度掀起討論話題。

新iPhone配備、功能再爆料

庫克：感謝中國為蘋果打開大門

庫克逛北京故宮　滑手機大讚App

台股周線連二紅、上市市值破32兆　法人點名2大功臣

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

高雄氣爆人孔蓋炸凹停電　網嚇：該不該逃！

路路遭哥哥好友「性侵長達1年」

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！

超商ATM領太久挨打　他1hr後暴斃

一拳超人鍛鍊法是真的！大肚男練30天成果超驚人

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」

《與惡》首集PTT刷爆！網跪：哭慘了

被公公撩到害羞！媳婦：老公還沒回來

小甜甜無P照曝光「真實身材」現形

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！

蔡凡熙突PO：穩定交往中！　對象「是男的」

唐綺陽／射手有危險！雙子桃花卡關

快訊／北市驚傳命案！男「脖繞紅繩」全身刀傷…屋內躺女屍

45歲大叔存款僅5萬！網竟戰翻：活該

更多

最夯影音

更多

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面