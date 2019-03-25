蘋果發表會現場直播搶先看　Chris Evans、史努比現身

▲2019 蘋果春季發表會。（圖／翻攝自Apple官網）

科技中心／綜合報導

蘋果春季發表會終於要在台灣時間明（26）日凌晨1點登場了！根據蘋果官網所顯示的資訊，本次發表會地點選在加州Apple Park的賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater），而蘋果也釋出了發表會的直播頁面，彩排畫面也隨之曝光。《ETtoday新聞雲》今晚也將於《ETtoday科技雲》臉書粉絲團進行全程直播，敬請鎖定。

本次發表會主題為「It’s show time.」，似乎暗指這次的重點可能不是硬體而是「服務」，外媒也皆認為這次發表會的亮點將不會是硬體，而是傳聞中的Apple News和串流媒體服務。

據《MacRumors》報導，蘋果已經釋出發表會的直播頁面，該頁面也持續放送加州Apple Park的賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater）內的畫面，報導在持續觀看直播的6個小時內發現，有清潔人員出現在舞台上進行打掃；還能看到蘋果撥打電話給美國隊長演員Chris Evans的畫面。

▼蘋果發表會彩排出現美國隊長演員Chris Evans。（圖／翻攝Twitter）

《ETtoday新聞雲》記者也實際守候該直播頁面，在守候一段時間後果然出現小驚喜，伴隨著悠揚琴聲出現的是《花生漫畫》中的奈勒斯，他彈著小小的紅色鋼琴，緊接著可愛的史努比也出現在畫面中，時不時會發出打呵欠的聲音，究竟《花生漫畫》的角色們會不會在正式的發表會中登場，解答只能等待今晚揭曉。《ETtoday新聞雲》今晚也將於《ETtoday科技雲》臉書粉絲團進行發表會全程直播，敬請鎖定。

▲▼《花生漫畫》中的史努比和奈勒斯現身。（圖／翻攝蘋果官網）