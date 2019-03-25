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「想當自由的鳥」單親爸禁電玩…國三兒跳樓亡！留零用金給友：報答9年情誼

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▲▼電腦,網路,上網,網路成癮,平板,電玩,電動,線上遊戲。（圖／翻攝自pixabay）

▲鄭男因沉迷電玩而遭到父親訓斥，不料卻因此選擇結束生命。（示意圖／翻攝自pixabay）

社會中心／綜合報導

彰化縣溪州鄉一名16歲的鄭姓國三生因段考將至，但卻終日沉迷電玩，23日深夜鄭父怒氣沖沖地將兒子的電腦主機拔掉，父子倆為此大吵一架，鄭男竟負氣留下遺書，自住家3樓一躍而下當場身亡；警方事後前往現場調查，發現鄭男生前還留下遺書、及些許零用金，表示要給吳姓好友，「算是報答9年來的友誼」。

警方表示，鄭男是單親家庭，父母多年前離異後，由父親獨力撫養他長大；而鄭父平時雖然忙於農務，但仍然相當關心孩子；23日深夜，由於鄭男即將面臨學校段考，但卻又被父親發現還在打電玩，鄭父一怒之下將電腦主機拔掉，訓斥兒子「要考試了，還在打電玩！」父子倆因此爆發口角衝突。

警方指出，鄭父在收掉電腦後逕自回房休息，鄭男則心情低落寫下遺書，隨後自住家3樓神明廳縱身跳下，掉落在家門前廣場；鄭男的爺爺赴陸旅遊，深夜返家後驚見孫子倒臥在血泊中，急忙將其送往醫院搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。

「那天（23日）……是他的生日！」得知愛子竟選擇跳樓結束生命後，鄭父哀痛不已，難過地表示，當天兒子生日，中午還外出和同學聚餐，晚間回家後他也買披薩幫兒子慶生，完全料不到他會因一時衝動而輕生。

根據《蘋果》報導，鄭男在墜樓前留下2封遺書，其中一封提到希望自己能夠成為一隻自由自在、無拘無束的鳥；另一封則是給另名吳姓好友，表示自己身後留下些許零用金，盼能將錢轉交給他，「算是報答他9年來的友誼！」

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