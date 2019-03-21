點亮癌症病患希望之光！　花蓮慈院推動T細胞免疫療法

▲接受T細胞免疫療法治療的肝癌病友王先生，現在氣色很好。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著醫療科學的演進，許多癌症不再是不治之症，除了傳統手術、放射及化學等治療之外，在衛福部公布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管辦法）之後，讓許多癌症患者及家屬多了新的選擇。3月21日上午，花蓮慈濟醫院與路迦生醫股份有限公司共同簽訂合作約定，共同推動T細胞免疫療法來治療癌症的方式。

▲花蓮慈濟醫院與路迦生醫簽訂合作，共同推動T細胞免疫療法來治療癌症病患。

有品質的醫療，就是要以人為本。慈濟醫療財團法人執行長林俊龍表示，從病人的角度出發，治療疾病不光是去除病灶，治療後的生活及生活品質，對病人乃至於整個家庭都有很大的影響，現代醫學越來越進步，除了器官移植，現在又多了細胞療法，在傳統的治療方式之外，如果能夠藉由結合細胞療法，提供更完整全面性的治療，對病人來說是一大福音。

曾經接受過傳統療法合併T細胞免疫療法治療肝癌成功的王先生表示，2016年8月在一次定期檢查中發現罹患肝癌末期，自己在當時在醫師的建議下切除了左肝，沒想到短短2個月後就復發，在右肝出現腫瘤，後來進行了肝栓塞治療，11月再次復發，12月至隔年1月再進行包含質子治療在內的其他療法，但是出現嚴重副作用，當時的身體狀況已經無法再接受開刀手術。

▲現場民眾聚精會神聽得很仔細。

在輾轉了解了癌症的免疫療法之後，2017年1月王先生開始接受12次療程的T細胞治療，過程中無副作用產生，整體精神及狀態變佳，且腫瘤顯著縮小。同年6月與兒子肝臟配對成功，進行肝移植手術，手術成功並維持高生活品質。王太太說，身邊也有很多朋友因為肝癌在短短幾個月，不到2年就過世了，但是丈夫不只是現在恢復正常生活，過陣子還打算出國散心，好好享受這重新找回的美好人生。

▲花蓮慈濟醫院醫療團隊與路迦生醫團隊合影。

花蓮慈院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠表示，癌症治療是一整個過程，不是說開刀、吃藥馬上就會好，所以，過程中要因應病人的狀況、疾病的症狀，可能會加上化學藥劑治療、放射線治療、標靶藥物治療．．．等，去調整出最適合的方式，而免疫療法就是一個新的選擇，而且T細胞是人自體擁有的，所以，沒有排斥或其他嚴重副作用的疑慮，反而還有機會減輕其他藥物帶來的副作用。

在肝癌病友王先生、醫療及研發團隊與花蓮鄉親的見證下，林俊龍執行長、林欣榮院長與路迦生醫總經理唐稚超、研發長蘇佩芬，共同簽下合作約定，希望在特管法的開放項目內，盡最大的可能幫助末期癌症患者，重新找回有品質的生活，有希望的人生。