郵局保戶子女獎學金共500萬將開放申請　預計3千個名額

▲中華郵政簡易壽險。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

擁有230多萬個保戶的郵政壽險，今天宣布保戶子女獎學金活動將於4月1日起到30日止受理申請，總金額達500萬元，對象為國中起至研究所學生共3千個名額。而遠雄人壽與台灣癌症基金會的癌友家庭獎助金則預計第三季開放申請。

中華郵政壽險處表示，郵局保戶可點入中華郵政公司網路郵局的「郵政壽險保戶子女獎學金專區」申請或洽各地郵局辦理。

凡申請期間內有效之郵政壽險契約，或107年4月1日起至108年3月31日內滿期、理賠契約之要保人、被保險人本人或其子女，現就讀教育部認可的國內公私立國中以上學校，並有正式學籍（不含推廣部），且107學年度第一學期或106學年度第二學期，其中之一學期總平均成績為80分或甲等以上者，即可提出申請。

若申請人數逾獎學金錄取名額時，將於5月底前由律師見證，以電腦隨機抽出錄取者，錄取名單公告於中華郵政公司網路郵局－郵政壽險保戶子女獎學金專區。未錄取者將致贈精美贈品1份，以感謝保戶對郵政壽險的支持與肯定。或可電洽中華郵政公司顧客服務專線0800-700-365。

各組獎學金錄取名額及金額如下：

國中組 【或7至9年級】700名，每人1,000元。

高中(職)組【含五專1至3年級】600名，每人1,000元。

大專組【含五專4至5年級】1,400名，每人2,000元。

研究所組【碩、博士班】300名，每人3,000元。

遠雄人壽則是連續8年贊助台灣癌症基金會共同舉辦「一個鼓勵．愛的希望」癌症家庭子女獎助學金活動，今年第三季將開放報名申請，並且持續推動癌友營養諮詢計劃，邀請民眾與保戶響應捐款，支持癌友透過健康食物積極抗癌。

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