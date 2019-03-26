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接到小一兒老師電話　田中媽請假趕到學校見「感動一幕」：真是感激

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接到兒子老師電話　彰化母請假趕到學校見「感動一幕」：真是感激。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO貼出兒子學校運動會的照片，全校學生加老師不到100人。有眼尖網友發現是位於彰化縣田中鎮的東和國小。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名媽媽發文分享兒子老師的感人舉動，「偏鄉小學其實沒有不好，老師真的可以顧到每一個小朋友。」有網友認為，「人少資源好分配，但容易有裁撤或併校風險。」

「偏鄉小學讀書到底好不好？」媽媽25日在「爆廢公社」臉書社團說，上班到一半接到學校老師電話，告知她就讀國小一年級的哥哥大便在褲子上，衣服、褲子都沾到，請她幫哥哥拿衣服、褲子到學校。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，她馬上跟公司請假趕回家幫哥哥拿衣褲，到了學校由替代役帶她到守衛室，她看到護理師在浴室門口，「我走進去一看，看到兒子的班導師正在幫我兒子洗大便，看到這一幕心裡真是感激，現在有哪個老師會幫小朋友洗大便？都是等到家長來自己處理。」

▼原PO說，偏鄉小學其實沒有不好，老師真的可以顧到每一個小朋友。（圖／翻攝爆廢公社）

接到兒子老師電話　彰化母請假趕到學校見「感動一幕」：真是感激。（圖／翻攝爆廢公社）

原PO認為，偏鄉小學其實沒有不好，老師真的可以顧到每一個小朋友，「我家哥哥這一屆16人，我只繳正常的學費，課後才藝費、課後輔導費、營養午餐費、戶外教學費任何費用都沒繳過。」她也附上全校運動會照片表示，全校學生加老師不到100人。有眼尖網友發現是位於彰化縣田中鎮的東和國小。

此文貼出後獲得超過8000人按讚，許多人留言，「小學校像大家庭，每個小孩都會獲得盡心盡力照顧」、「真的遇到好老師是好福氣」、「看了很感動，老師把學生當自己小孩在照顧」、「很多家長都怕孩子輸在起跑點上，我只希望他們找到自己人生的路，然後順利抵達終點。」

也有家長表示，「女兒小班只有16人，老師互動很頻繁，可惜上中班時學校關門了，轉到稍有知名度的學校，班上30人學費變貴了！家長和老師的互動少了很多。」

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關鍵字：東和國小,爆廢公社,偏鄉,彰化,田中

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