影／要求老公「鍋貼加辣」！她開袋見這幕...夫妻倆笑翻　網傻眼：怕被家暴？

網搜小組／綜合報導

要吃多辣自己加！一位人妻在臉書表示，老公日前去買早餐時，她特別交代鍋貼要加辣。雖然對方回家後有達成任務，但眼前的「天兵景象」卻讓她傻眼，老公發現之後也被自己的迷糊行為笑翻；網友都忍不住懷疑「老公平常是不是常被打」。

▲ 老公果然使命必達 。（圖／翻攝自爆廢公社）

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「我家有個天兵的老公......。」一位女網友在臉書「爆廢公社」中分享丈夫的趣事，她表示日前請老公外帶早餐回來時，特別提醒鍋貼要加辣。沒想到對方回家之後，袋子裡除了有一杯飲料、油條外，竟出現了一整罐紅通通的辣椒醬，看起來就是店家提供給內用客人用的，兩人對看後也忍不住瘋狂大笑。

▲ 天兵老公帶回整罐辣椒醬 。（圖／翻攝自爆廢公社）

事後原po也表示，這全是因為老公剛起床還迷迷糊糊的，才不小心誤放到袋子裡，用完有馬上拿回去還給店家。這則貼文也吸引了1萬多名網友按讚，大家都表示「老闆表示，不要打老公」、「不要打老公喔！要多辣自己加」、「估計老闆正忙著找這罐」、「老闆心想：經濟不景氣，連辣椒罐都有人要偷」、「這吃完也太辣」、「坐等老闆PO爆料找辣椒罐」、「老公是多怕被家暴」。

另外也有人表示原po不孤單，「有次我姐看牙醫，醫生拿鏡子讓她看牙齒，回家後她發現鏡子在她包包......太妙了啊！」

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