跟廠商殺價！對方偷改他別名「紀錄糗顯現」　網笑稱長知識：感謝犧牲

▲ 改名糗被發現 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

不少通訊軟體都有幫聯絡人改暱稱的功能，不過要改之前，還是要確定更改紀錄是不是只有自己能看到。一位網友就分享同事被廠商改名的趣事，不過改好的當下卻也糗被發現，對方瞬間超尷尬，急忙改回來加道歉。網友們看完都笑歪表示「天啊！感謝溫馨提醒」、「感謝事主犧牲」。

一位網友在臉書「爆廢公社」中發文，他表示同事日前幫公司和一家廠商用Skype聯絡買東西，結果對方竟然把同事的名稱改為「XXX公司-喜歡殺價（不給殺）」，但是改名紀錄竟然是雙方都看得到的，讓同事傻眼表示「你知道你寫的那個名字我看得到嗎？」、「請問一下別的客戶都不殺價嗎？」

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▼ 廠商好糗 。（圖／翻攝自爆廢公社）

對方改名糗被發現後，立刻把同事名字改回來，也道歉說「不，這是我個人問題，您沒有任何過錯，非常對不起，因我的情緒管理問題造成您的不愉快。」

對此部分網友都表示不知道Skype也有這樣的功能，原po也指出，無論是個人聊天室或是群組都會像臉書一樣看得到。網友們看完也笑說「感謝事主犧牲，讓大家知道Skype原來跟line不一樣，阿彌陀佛」、「天啊，感謝溫馨提醒」、「哈哈 我笑瘋了，一整個尷尬癌發作」、「這樣好尷尬，但說真的沒有人喜歡被殺價XD備註個喜歡殺價倒真的還好」。

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