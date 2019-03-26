安全帽一戴！老伯怒指「神器」開噴：想紅是不是　網笑慘...狂讚CP值超高

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

一名男網友昨日騎車出門，怎料路上被陌生阿伯誤以為是檢舉達人，還直接開嗆「想紅是不是？」看著自己安全帽上的神器，無辜躺槍的他不禁抱怨，「林北電話多，裝個藍芽耳機是關你屁事？」

男網友在爆怨公社po文問道，「我不知道，很多人是學識不足，還是沒有常識？」事情就發生在昨天，他騎車出門時，莫名被一位老伯指指點點，對方甚至跑來嗆聲，「很會檢舉是不是？想紅是不是？」

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原本還一頭霧水，聽見對方講到「檢舉」這個關鍵字後，他無奈表示，裝在安全帽上的是藍芽耳機，並非行車紀錄器，也忍不住想吐槽，「欸欸欸欸...糟老頭！有病去看醫生好嗎？」

▲阿北...這是藍芽耳機啦。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看完一片傻眼，紛紛回應「有些人就只會違規不會檢討自己，外加智商堪慮」、「一堆人在跪求行車紀錄器，看有沒有拍到事發過程，結果人家機車有裝卻在那唧唧歪歪」、「他看不懂英文別這樣」、「遇到北七哈哈哈」、「就算是行車紀錄器又怎樣，我的安全帽愛裝什麼，你管得著」；不過一些網友也笑說，乍看之下真的蠻像的，「我以為是紀錄器耶，原來是......。」

另外，許多人看到這款藍芽耳機，都大讚它的CP值很高，直說「這台便宜好用，推一下」、「990塊很便宜，續航力超級強，以這個價位來說CP值很高了」、「聽歌接電話神器」。

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