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挨批韓國瑜賺錢、小英撒錢？蔡英文怒：這不是我認識的台灣

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記者蔣婕妤、陶本和／台北－馬紹爾連線報導

總統蔡英文8天7夜「海洋民主之旅」26日飛抵最終站馬紹爾，當地時間晚間6點10分（台灣時間下午2點10分）蔡英文與隨團記者茶敘，總結此次出訪結論並回應相關時事問題。針對外界批評，高雄市長韓國瑜出訪是賺錢，小英出訪是撒錢，蔡英文不滿批評，會有這種說法已經不是他認識的台灣了，台灣作為相對進步國家，有義務要照顧相對落後的友邦。

蔡英文表示，台灣是民主國家，講究的是民主、自由，對國際也有責任與義務，過去台灣因為受到其他國家幫助，才能有今天的發展與經濟成就，如今的台灣也有義務要回饋社會，如果說出訪是撒錢，已經不是他任是的台灣了，他相信多數的台灣人都能理解他的說法。

針對此次出訪，蔡英文表示，一路上看到許多小朋友拿著國旗揮舞，他也很感謝友邦展現小國的勇氣，面對中國大陸壓力，還是選擇在國際上力挺台灣、替台灣發聲，除了期許與友邦繼續合作，她也強調，南太平洋小國對生態的努力值得台灣借鏡。外交部長吳釗燮則表示，小英這趟出訪就是要讓國際看見台灣良善的力量，讓台灣民主成功的故事，傳到國際社會。

蔡英文出訪南太平洋友邦「海洋民主之旅」，27日將過境美國夏威夷，此行重頭戲除了以視訊會議方式參與美國華府智庫「傳統基金會」的印太夥伴關係研討會，並發表演說外；她也將參訪陸軍國民兵群指管災防中心，另外則是出席東西中心（EWC）紀念台灣關係法40週年影像特展開幕式。

▲蔡英文。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

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關鍵字：蔡英文,海洋民主之旅

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