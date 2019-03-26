影／打斷記者問國內選舉議題　蔡英文轉頭問府發言人：剛沒溝通？

記者陶本和／馬紹爾報導

總統蔡英文出訪「海洋民主之旅」，26日於馬紹爾群島與隨行記者茶敘，並接受提問，不過府方早定調，只能問外交、兩岸總統職權的相關議題，全程拒談國內選舉。現場有記者還是提出選戰議題，蔡英文當場打斷提問，並轉頭問總統府發言人黃重諺，「剛沒有溝通過嗎？」

蔡英文本次出訪，從第一天抵達帛琉開始，只要被隨行記者問到有關「選舉」議題，她一概以「回國再談」回應，只願談及本次外交工作，以及兩岸等有關總統職權議題。

馬紹爾當地時間26日晚間，蔡英文與隨行記者舉行茶會，先前府方就已經定調，僅以本次出訪與外交議題來做提問，不過還是有記者追問「選舉議題」，當場被蔡英文打斷提問。

記者提問時說，「總統，還是要問一點選舉的東西」，這時候蔡英文打斷反問，「你要問什麼？」記者重述，「問一點關於選舉的事情」。這時候蔡英文說，「喔，那這樣我要跟你說抱歉，選舉的事情我們回去再說好嗎？」

這時候會場一片靜默，蔡英文轉頭望向擔任記者會主持人的總統府發言人黃重諺說，「剛沒有溝通過嗎？」現場一片尷尬，總統進一步反問記者，「你怎麼傻住了呢？」這時候黃重諺跳出來說，「我們接下一題」。

▼蔡英文與隨團記者茶敘，回應相關時事問題。（圖／記者陶本和攝）

