支持陳菊怒告名嘴　蔡英文：有傷害就可尋求法律救濟

▲蔡英文與隨團記者茶敘，回應相關時事問題。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／馬紹爾報導

總統府秘書長陳菊26日針對幾位媒體人的不實言論進行提告。對此，遠在友邦馬紹爾群島的總統蔡英文26日與隨行記者茶敘時表示，如果媒體報導是不正確的，甚至有傷害性的，那相關當事人就可以尋求法律救濟，「我會尊重菊姐決定」。

總統府秘書長陳菊指出，「特定媒體、所謂名嘴及政治人物從去年底大選前就開始對我個人極盡汙衊、甚至不堪入耳的人身攻擊，選後更是變本加厲、鋪天蓋地的抹黑造謠，根據律師提供的資料，1月15日到31日東森及中天電視台的談話節目就抹黑我個人合計將近300分鐘，甚至有一集足足攻擊我40分鐘，占總節目長度幾乎一半的時間，這是系統性、組織性的毀滅個人人格與名譽，更是近年來台灣媒體最黑暗的時刻」。

陳菊憤怒表示，有人將言論自由的意涵，誤解為包括偏頗、荒謬、造假、未經查證、傷害個人及公眾利益的言論，也都應該被放任，若反制就是打壓言論自由。她痛批，「這種濫用、誤用言論自由來從中牟利的行為，往往就是嚴重傷害言論自由的真兇！我們不能坐視，更不能放任這樣的發展。面對媒體成為政爭工具，我們實在忍無可忍；面對境外勢力無孔不入的滲透、威脅，假消息、假新聞的四處流竄，我們必須起而奮戰到底。」

對此，蔡英文正好在「海洋民主之旅」的行程中，於馬紹爾當地時間晚間6時，與隨行記者茶會時表示，菊姐這次行動，她在國外，並沒有告訴她，而菊姐先前有告訴她，對有一些媒體、對個人，或是前高雄市政府的說法不盡公平，有考慮採取必要的法律行動。

蔡英文表示，她覺得如果媒體報導，是不正確的，甚至傷害性的，「那本來相關當事人就可以尋求法律救濟，我會尊重菊姐決定。」

陳菊主要針對包含吳子嘉、謝寒冰、張友驊三位名嘴提告，據了解，這次提告源自於2019年1月15日到1月31日，吳子嘉、張友驊、謝寒冰三位名嘴在「中天新聞龍捲風」及「東森關鍵報告」等政論節目中，長達半個月的時間透過不實言論抹黑，內容涵蓋輕軌、氣爆、國營事業董事長夫人為陳菊學日本料理，還提及登革熱期間，陳菊市長官邸用蚊帳包覆，「這一切不實謠言已嚴重影響陳菊個人名譽，已委請律師提告妨礙名譽」，陳菊也強調，律師費用會由本人自行承擔。