李敖子女爭產骨灰官司延燒　「明知不說」控生前版權經紀人偽證

記者劉昌松／台北報導

已故作家李敖的遺產和骨灰，引爆女兒李文和兒子李戡戰火，雙方互控多起官司，連過去幫李敖處理電視版權的經紀人鄭乃嘉，也因曾為2人官司出庭作證，結果被李文控告涉嫌偽證，成為李敖家族官司中，首位非李家人挨告。

▲李敖女兒李文控告父親生前經紀人涉嫌偽證。（圖／記者劉昌松攝）

李敖在2018年3月過世後，非婚生女兒女文出面向李敖妻子王小屯、同父異母弟弟李勘提告，李文要求分割遺產，並且希望取得李敖4分之1的骨灰，掀起雙方戰火，不但在法庭上劍拔弩張，也在網路上、媒體採訪時互嗆。

▲ 李敖兒子李戡與同父異母的姊姊對簿公堂 。（圖為資料照／記者葉南州攝）

台北地院在2019年1月間，開庭審理李勘被控在網路發文涉妨害名譽案，李文的丈夫聲請傳喚李敖生前的電視與版權經紀人鄭乃嘉，希望了解臉書粉專「李敖大師」的管理者是誰，但鄭表示不瞭解臉書粉專部分的事物，法官命李文丈夫1個月後再陳報其他可證明到底是誰在網路發文的證據或證人。

李文日前受訪時不滿指出，鄭是明知不說，因此要控告鄭涉嫌偽證。李文並透露，因為最近疑似被李戡舉報台獨、港獨，害她跟先生拿不到台胞證，所以要開始沒完沒了的對李戡提告。

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