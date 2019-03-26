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社會 社會焦點 保障人權

兒數年前燒炭亡　汐止婦凌晨在同臥室被燒成焦屍

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▲▼ 。（圖／記者柳名耕攝）
▲新北市汐止區樟樹一路的社區在26日凌晨發生火警，1名婦人被燒成焦屍。（圖／記者柳名耕攝）

記者柳名耕／新北報導

新北市汐止區樟樹一路1處社區在22日凌晨發生火警，警消獲報後派遣80名消防員到場灌救，撲滅後在現場發現1具女性焦屍，警消研判起火點位在和室房，不排除有人為介入的因素釀災。

陳姓男子（55歲）向警方供稱，自己平常都跟潘姓妻子（47歲）分房睡，不過在凌晨時發現家中突然起火，想要叫醒妻子時，2人已經被大火阻隔。

新北市消防局第六大隊大隊長鄭向晃指出，接獲報案時就派出23輛各式消防車前往灌救，火勢在20分鐘內就迅速撲滅，現場救出3位嗆傷的民眾，並發現1名女性焦屍。

▼大火將遮雨棚燒融掉落在地面。（圖／記者柳名耕攝）
▲▼ 。（圖／記者柳名耕攝）

據了解，該屋是陳姓男子所租賃，潘姓婦人與前夫所生的兒子，5年前也在同間臥室燒炭自殺，而近日潘姓婦人的情緒相當低落，原本應該放在陽台的金爐卻出現在臥室，警消不排除潘姓婦人有輕生的念頭，將持續釐清。

▼該名婦人睡的和室房出現金爐，其兒子在數年前也在同間臥室燒炭自殺。（圖／突發中心製）
▲▼ 。（圖／記者柳名耕攝）

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