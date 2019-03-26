備戰海南博鰲論壇　李克強出行前先與外商大老座談

▲3月25日，國務院總理李克強在北京會見出席中國發展高層論壇2019年年會的境外代表並同他們座談。（圖／新華社）

記者陳政錄／海南博鰲報導

大陸國務院總理李克強預計27日抵達海南出席博鰲論壇，28日上午發表主旨演講，將緊扣本屆年會「共同命運 共同行動 共同發展」的主旋律。出行之前，李克強先於25日下午，在北京會見參與「中國發展高層論壇」的外商企業代表並座談，強調中方堅持擴大開放、合作共贏。

中國發展高層論壇2019年年會3月23到25日在北京召開，24日上午大陸國務院副總理韓正出席致詞，25日會後李克強親自出馬，會見過百位境外代表並與他們座談，包括梅賽德斯-賓士汽車集團全球總裁蔡澈、IBM董事長羅睿蘭、寶馬董事長科魯格、輝瑞首席執行官艾伯樂、力拓集團首席執行官夏杰思等國際企業負責人，以及各界專家學者、主要國際組織代表等。

▲大陸國務院總理李克強。（圖／記者曾俊豪攝）

李克強首先強調，面對新的經濟「下行壓力」，中方將繼續大力推進減稅降費、培育壯大新動能等應對舉措，以改革開放做動力，進一步激發市場活力。他保證，今年「一定能夠頂住下行壓力，保持中國經濟運行在合理區間，持續健康發展」。

開放外資准入方面，李克強重申，「中國開放的大門會越開越大」。他指出，我們推出外商投資法，就是要以法律手段更好保護外商投資，按照競爭中性原則一視同仁、公平地對待所有外商投資，明確採用准入前國民待遇和負面清單做法，明確「非禁即入」原則。

李克強提到，中方對創新活動採取包容審慎的態度來監管，避免一上來就制止。「我們將全面加強知識產權保護，健全知識產權侵權懲罰性賠償制度，決不允許強制轉讓技術，堅決依法打擊各類侵犯知識產權行為」。

據新華社報導，對於現場代表包括中美經貿關係、高科技服務、醫藥合作、隱私保護、化工產業發展等領域的提問，李克強也一一做出回答。

據了解，本屆中國發展高層論壇主題是「堅持擴大開放，促進合作共贏」，合作共贏部分，與26到29日舉行的博鰲亞洲論壇2019年年會主題「共同命運 共同行動 共同發展」相近，且在中國發展高層論壇上，各國企業代表、海內外專家學者也對中方將如何保持經濟成長，包括結構性改革、財政政策、制造業及金融領域改革等內容做出討論。